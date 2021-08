Az optogenetika úttörője: Roska Botondot a gyógyítás élteti

Megosztás Tweet



Édesapja sokat mesélt a kvantummechanikáról gyerekkorában Roska Botondnak, aki akkoriban azt hitte, minden családban zenéről, matekról és fizikáról beszélgetnek. A zenei pályára készülő, ám végül világhírű tudóssá vált neurobiológus, látáskutató – aki 2019-ben a Szent István-rendet is megkapta – a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában mesélt szenzációs tudományos eredményéről, amelynek köszönhetően részlegesen visszanyerte látását egy vak ember.

Tizenöt évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tartották volna, hogy vírusok, algák és az emberi retina kombinálásával gyógyítani lehessen a vakságot. Roska Botond 20 éves megfeszített kutatómunkájának eredményeként – egy májusban publikált eredmény szerint –, sikerült annyira visszaállítani egy vak ember látását, hogy most már felismer tárgyakat.

„Az optogenetikai terápia segítségével értünk el áttörést, általunk sem várt mértékben tudtuk visszaadni egy férfi látását. Igaz nem tud olvasni és nem lát színeket, de objektumokat igen és ez több, mint amit vártunk” – mesélte a Kossuth Rádió Nagyok című zenés portréműsorában Roska Botond látáskutató, a Bázeli Egyetem professzora, az általa alapított, ugyancsak Bázelben működő Molekuláris és Klinikai Szemészeti Kutatóközpont igazgatója, akinek meghatározó szerepe volt abban a nemzetközi kutatócsoportban, amely elérte ezt az áttörést. „A terápiának két komponense van, egy orvosi eszköz, ami egy szemüveg, valamint egy fényérzékenységet okozó génterápia” – tette hozzá.

Az ilyen tudományos eredmény eléréséhez persze erő és kitartás kell. „Bár azt gondolom, számít a tehetség is, de én az iszonyatosan sok munka híve vagyok. Már az orvosi egyetemen rájöttem, hogy nem nekem való a gyakorló orvoslás, hiszen engem az éltet, hogy valami nagyon hosszú, nagyon nehéz feladatot oldjak meg. Mindig egy nemes célt kerestem és azt gondolom, a gyógyítás ilyen” – mesélte magáról Roska Botond, aki eredetileg egyébként zenésznek, csellistának készült és még a Zeneakadémiát is elvégezte. Egy baleset vetett aztán véget zenei pályájának. „Biciklizés közben vágódott le az ujjamból egy rész, ami ugyan begyógyult, de kiderült, nem tudom elég sokáig tartani a hangszert. Így ki kellett találni valamit. Két terület jött szóba: a matematika vagy az orvoslás. A matematika most a hobbim, az orvosi terápia-építés pedig a szakmám” – árulta el Roska Botond.

De hogy milyen út vezetett az optogenetikáig, milyen lehetőségek rejlenek benne, valamint terápiájuk valójában hogyan működik, az kiderül a Nagyok beszélgetéséből, amely alább újrahallgatható.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható vissza: A teljes beszélgetés itt hallgatható vissza:

Nagyok – Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban, minden hétköznap este 21.30-tól!

A címlapfotó illusztráció.