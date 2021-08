Katona Petra megtalálta a hozzá illő zenei stílust

Megosztás Tweet



Megjelent A Dal 2021 döntősének, az év felfedezettjének, Katona Petrának második dala és videóklipje, a Szárnyalás, amelyben az énekesnő mindenkit arra buzdít, hogy merjen a vágyai szerint élni. Hogy ő is így tesz-e, az kiderül az Én vagyok itt! legutóbbi adásából, amelyben az előadó és a klip rendezője, Pantyi Petra vendégeskedtek.

Katona Petra új klipje kapcsán nyilatkozott az M2 Petőfi TV műsorában: „Merjünk a vágyainknak élni, ezt üzeni a Szárnyalás, és ha már erről énekelek, én is elindultam ezen az úton. Törekszem arra, hogy olyan dolgokkal foglalkozzam, amelyek boldoggá tesznek.”

„Merem remélni, hogy jó úton járok, úgy érzem megtaláltam azt a zenei stílust, ami én vagyok, amiben megmutathatom önmagam”

– tette hozzá az énekesnő.

Az énekesnő Viszlát múlt című dalával jutott A Dal 2021 döntőjébe, ahol elnyerte Az év felfedezettje díjat. A sikert hozó számhoz klip is készült, most pedig már második dalával lépett a közönség elé. A Szárnyalás című klipjét, ahogy az elsőt is, Pantyi Petra rendezte: a képi világban is arra törekedtek, hogy ábrázoljanak egy fordulópontot, megmutassák a szabadságvágyat és a felszabadultság érzését is.

A rendező és az énekesnő között egyébként barátság is szövődött – erről és az újbóli közös munka lehetőségéről is meséltek az Én vagyok itt! stúdiójában.

