A Duna Televízión mutatják be először Lux Ádám legújabb filmjét

A Dankó Rádió Jó pihenést! című műsorának vendége szombaton reggel Lux Ádám volt. A Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész elárulta, mivel töltötte a járvány okozta leállás időszakát, és a Török Ignác aradi vértanúnak emléket állító, Magyar Golgota című filmről is mesélt, amelyet az év elején forgatott. A nemzetközi díjakkal elismert alkotást ősszel mutatja be a Duna Televízió.

Idén nyáron már a tizedik bemutatójára készül Lux Ádám, aki teljes fordulatszámra kapcsolva tért vissza a színpadra a karantén után. Bár a szülei eredetileg nyelvszakra akarták küldeni a középiskola után, ő pályája minden nehézsége ellenére boldog, hogy annak idején a színművészetet választotta hivatásának – derült ki a Dankó Rádió Jó pihenést! című műsorának szombati adásából, ahol a művész Nádas György vendége volt.

„Szerencsés helyzetben voltam, mert a pandémia alatt is volt munkám. Bár a színházak bezártak, és onnan nem származott bevételem, a szinkronnak és más megbízásoknak köszönhetően nem kerültem méltatlan helyzetbe. Vigyáztam arra, hogy lelkileg és szellemileg is frissen tartsam magam. Ha olyan lehetőség akadt, ahol az online teret kihasználva játszhattam, megragadtam” – kezdte Lux Ádám, aki nemcsak a színpadon, hanem a filmvásznon is időről időre megcsillogtatja tehetségét. A többszörös díjnyertes Magyar Golgota című alkotást 2021 őszén a Duna Televízió nézői is láthatják majd.

„Januárban vettük fel, ősszel lesz a bemutatója, de mivel már pályáztattuk, nyert több díjat is világszerte. Nagy várakozással tekintünk a film elé. Bízunk benne, hogy a magyar nézők is szeretni fogják, a Duna Telelvízió műsorán láthatják majd először” – tette hozzá Lux Ádám.

A teljes beszélgetés ide kattintva hallgatható vissza a MédiaKlikken.