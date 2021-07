Papadimitriu Athina: Nem akartam színésznő lenni

Megosztás Tweet



Rendező édesapja kicsi gyerekkora óta primadonnát akart belőle faragni, éppen ezért egyáltalán nem vonzotta a színészmesterség. Középiskolás korában azonban egy katartikus erejű előadás megváltoztatta Papadimitriu Athina hozzáállását. Kacskaringós pályaútjáról és magánéletéről is vallott a Jászai Mari-díjas színésznő a Duna World Dokuzóna című műsorában, ami 67. születésnapja alkalmából került adásba.

A Dokuzóna legutóbbi főszereplője a görög származású magyar színésznő, Papadimitriu Athina volt, akit archív felvételeken idézett meg a Duna World csatorna nemzetiségeket bemutató műsora. A portréból kiderült, hogy az energikus és temperamentumos művész sokáig egyáltalán nem tudta elképzelni magát színésznőként, dacára annak, hogy ma az ünnepelt színművészek sorát gyarapítja.

„Nem akartam színésznő lenni. Édesapám rendezői szakot végzett, úgy érezte, belőlem mindenáron színésznőt kell faragni, de nagyon ágáltam ellene. Balettre járatott és zongorázni, de nem nagyon érdekelt. Pszichológiával akartam foglalkozni, de végül másképp alakult. Negyedikes gimnazista voltam, amikor egy osztálytársam elvitt Fodor Tamás színházi csoportjának egyik előadására, ez az élmény változtatta meg a hozzáállásomat a színházzal kapcsolatban” – árulta el a műsorban Papadimitriu Athina, akit ezután véglegesen magához láncolt a színház. Bár kezdetben főként a prózai szerepek találták meg őt, rövidesen zenés darabok főszerepeit kapta meg. Mint mondta, számára a társulati lét, a közös gondolkozás és munka az, ami leginkább feltölti.

„A musical szakmában is van rivalizáció, de közben mind együtt reszkettünk egymás sikereiért is. Lehet, hogy épp azt a szerepet kaptam meg, amit egy kolléganőm szeretett volna, de akkor is izgult értem az előadások napján. Együtt sírtunk, ha meghalt a technika. Nem volt senkiben kárörvendés, mert mindenki tudta, mennyi munkánk van benne” – tette hozzá a színművész a Dokuzóna műsorában.

Papadimitriu Athina görög gyökereiről és kulturális szerepvállalásáról is vallott a Duna World műsorában, melyet 67. születésnapján, július 19-én tűzött műsorára a csatorna. A teljes adást a MédiaKlikken 60 napig visszanézhetik a közmédia nézői.