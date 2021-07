Modern monstranciát tervezett Ferenc pápának a magyar művész

Megosztás Tweet



Lezsér Mizsei Kata építész és ékszertervező művész álmodta meg azt a monstranciát, amelyet Ferenc pápa használ majd szeptemberben a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, Budapesten. Az alkotás folyamatáról mesélt a Kossuth Rádió Gondolat-jel című műsorában a művész, aki többek között azt is elmondta, miért tartotta fontosnak, hogy modern tárgyat hozzon létre.

Az esztergomi Keresztény Múzeumban lehet megtekinteni azt a monstranciát – vagyis az Eucharisztia ünnepélyes megmutatására szolgáló liturgikus tárgyat –, amelyet Ferenc pápa használ majd a budapesti kongresszuson.

A tervező, Lezsér Mizsei Kata számára, saját elmondása szerint, kihívást jelentett e tárgy megvalósítása. Ötvösként ez volt az első olyan munkája, ahol több mesterrel és műhellyel kellett együtt dolgoznia, hiszen egy ezüstműves mellett, egy lakatos- és egy üvegműhely munkatársai is részt vettek az alkotási folyamatban.

A művész által tervezett monstranciát a modern és a jövőbe mutató jelzőkkel illették.

„A tervezésnél fontos szempont volt, hogy nagyméretű legyen, hiszen messziről is jól láthatónak kell lennie, ugyanakkor a tökéletesség üzenetét is hordoznia kell” – mesélte a Gondolat-jel című műsorban Lezsér Mizsei Kata az alkotás során benne munkálkodó gondolatokról, de azt is elárulta, miért tartotta fontosnak, hogy más legyen az ő monstranciája, mint például egy barokk kori.

„Mindennek és mindenkinek szüksége van megújulásra, akkor is ha régóta életünk része, hagyománya van, tisztelet övezi. A világ és mi is változunk, de attól, hogy másként élünk, gondolkozunk, a szakrális tárgyak ugyanúgy fontosak, pusztán arra van szükségünk, hogy másféle formában segítsenek közvetíteni számunkra a hitet. Én ezt szeretném kifejezni a kortárs liturgikus tárgyakkal” – fogalmazott a Kossuth Rádió műsorában Lezsér Mizsei Kata.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés alább újra meghallgatható. A teljes beszélgetés alább újra meghallgatható.

Gondolat-jel – A Kossuth Rádió kulturális hetilapja minden vasárnap 11 órától.