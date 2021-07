Bivalyok építik a legújabb hazai ökoparkot

Megosztás Tweet



Sándorfalvára nemcsak a homokos strand miatt érdemes ellátogatni, hanem a közelmúltban megnyílt ökopark miatt is. A különleges vízibivaly látogatóközpontban járt az M2 Petőfi TV stábja is, ahol kiderült, végleges formáját csak öt év múlva nyerheti el a park.

Csongrád-Csanád megye legkisebb városában, Sándorfalván nyílt ökopark és látogatóközpont.

A vízibivalyoknak otthont adó területen már megjelentek a különböző vízi madarak, mint a tőkés réce és a nyári lúd, de néhány hattyú még a telet is itt tölti. A 22 hektáros birtokon nem emberi erő munkálkodik: a patások alakítják át a környezetet, miközben lelegelik a növényzetet. A házi bivaly ugyanis a kemény, fás szárú növényeket is szívesen elfogyasztja, így eltünteti a sziki kákát, a nádat, a szittyót és a mocsári füveket is. A legeléssel megújulhat a teljes ökoszisztéma, ez a folyamat azonban legalább öt évig tarthat – mesélt az M2 Petőfi TV Én Vagyok Itt! című műsorában Makra Gábor, a Sándorfalva Nádastó Szabadidőközpont és Ökopark vezetője. A műsor bejátszójából további részleteket is megtudhatnak a park jelentőségéről a közmédia nézői.

Hétfőtől szombatig minden este 21.05-től Én Vagyok Itt! az M2 Petőfi TV-n, meghökkentő témákkal, sikeres fiatalokkal, izgalmas beszélgetésekkel, élő koncertekkel és kihagyhatatlan zenész-interjúkkal.

Az Én Vagyok Itt! korábbi adásai visszanézhetők a MédiaKlikken.