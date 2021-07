Medveczky Balázs: Csapatjátékosokat keresünk, ez a legfontosabb!

Megosztás Tweet



Július végéig még lehet jelentkezni a közmédia tehetséggondozó programjába. Medveczky Balázs, a Duna Televízió csatornaigazgatója és Bartha Tímea, a csatorna riportere a hirado.hu-nak adott interjúban mesélt arról, hogy miért érdemes jelentkezni és kik azok, akik számára nemcsak egy munka, hanem igazi hivatás lehet az életükben a média.

A Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány Tehetséggondozási Programja azokat a fiatal tehetségeket keresi, akik életpályájukat egy professzionális médiaszakmai szervezetnél képzelik el, olyan nagynevű csatornák, mint az M4 Sport, a Duna Televízió, a Petőfi Rádió, vagy éppen a mediaklikk.hu kötelekében. A legkiválóbban teljesítő résztvevőkre karrier- és munkalehetőség vár, legyen szó akár technikusi, operatőri, rendezői, szerkesztői vagy műsorvezetői pályáról. A gyakornoki program kapcsán kérdeztük a Duna Televízió csatornaigazgatóját, Medveczky Balázst, aki elárulta, melyek a legfontosabb tulajdonságok, amelyekkel jó, ha rendelkezik a jelentkező.

„A proaktivitás nagyon fontos. A jelentkező merjen kérdezni, de azért bizonyos dolgokban érezze az egyensúlyt. Minden segítséget megadunk, de arra nem mindig jut idő, hogy a legapróbb részletekre is kitérjünk és mindent részletesen elmagyarázzunk. Az, hogy mennyire találja fel magát, mer és tud önállóan dolgozni nagyon fontos, természetesen megszabott keretek között. Talán a legfontosabb pedig az, hogy a kollégákkal mennyire érteti meg magát, csapatjátékos-e az illető. Itt egymásra épülnek a dolgok, elengedhetetlenül fontos a jó, tiszta és pontos kommunikáció” – mondta a szakember, aki szerint bár sok médiaképzés elérhető a piacon a fiatalok számára, az MTVA tehetséggondozó programja mégis teljesen más.

„Sokan érkeznek hozzánk, akiknek már van némi előképzettsége, mégis az a tapasztalat, hogy ez inkább „tankönyvszagú”, mint a valós, stúdióban, szerkesztőségben eltöltött idő. Mi pont fordítva gondoljuk: az első perctől kezdve együtt dolgoznak a csatorna műsorvezetőivel, szerkesztőivel, vágókkal, operatőrökkel. Mentorok segítenek elsősorban a jelölteknek, feladatokat adnak – ötletelés, témafeldolgozás, háttér információk gyűjtése -, majd kapott instrukciók alapján átbeszélik, mit és hogyan képzel el a mentor. Az elkészült feladatot közösen kielemzik: mire kell esetleg nagyobb hangsúlyt helyezni legközelebb, mi az, amit másként kell megközelíteni. De a jót is ki kell hangsúlyozni és ez nagyon fontos. Senkinek nem vesszük el a kedvét! Ha valaki kellő tudással, bátorsággal, elhivatottsággal és alázattal rendelkezik, akkor itt a helye nálunk” – fogalmazott a Duna Televízió csatornaigazgatója.

Bartha Tímea, a Duna Televízió riportere szerint mivel az oktatás alatt mentorok segítik a gyakornokok beilleszkedését, szinte kezdetektől szembesülnek az összes olyan feladattal, amely egy műsor szerkesztőjére várhat.

„Ez egy olyan szakma, ahol érdeklődőnek kell lenni, így lehet átlátni és megtanulni mindent. Soha nem ütköztem akadályokba, mindenki nagyon segítőkész. Végig lehet követni a folyamatot, amíg összeáll egy adás vagy műsor, ami pedig még ennél is nagyobb dolog szerintem, hogyha valaki dolgozni akar, és ezt látják is rajta, nem kell tartania attól, hogy nem lesz munkája. Jó, ha a jelentkező kíváncsi, nyitott, határozott és fontos a közvetlenség is. Ha valakiben megfogalmazódik a gondolat, hogy kipróbálná magát ezen a területen, érdemes jelentkeznie, mert a gyakornoki program végére nem sok megválaszolatlan kérdés marad majd benne. Ez idő alatt ugyanúgy találkozhat hálás feladatokkal, mint számára kevésbé imponálóval, így pontosan láthatja, mire számíthat hosszabb távon” – számolt be a tapasztalatairól Tímea, aki számtalan izgalmas feladatot kapott, de volt, hogy bedobták a „mélyvízbe” is.

„Tavaly volt lehetőségem beugrani egy kolleganőm helyett a Magyarország, szeretlek! című műsorba, ahol levezethettem a próbajátékot. Óriási élmény volt. Én is jól éreztem magam benne, és a munkatársaim is nagyon megdicsértek. De minden olyan helyzetet szeretek, ahol pörögni kell ezerrel, legyen az egy Nemzeti Vágta döntő adása vagy a versenyzőkért való drukkolás a színpadra lépés előtt” – mesélte a riporter.

Július 31-ig lehet jelentkezni!

Jelentkezni a jelentkezes@mtva.hu email címen lehet július 31-ig önéletrajzzal és egy rövid motivációs levéllel. A jelentkezés előfeltétele gyártási területnél középfokú, a tartalmi területnél felsőfokú iskolai végzettség.

Korábban Béli Ádám a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója, valamint riportere, Tótfalusi Fanni a hirado.hu-nak adott interjújában arról mesélt, miért érdemes részt venni a gyakorlatorientált három hónapos képzésben.