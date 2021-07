Tematikus nappal ünnepli a Heaven Street Sevent a Petőfi Rádió

Megosztás Tweet



Hat évvel feloszlásuk után egy koncert erejéig újra színpadra lép a hazai alternatív zenei élet ikonikus együttese, a Heaven Street Seven. A rendhagyó esemény kapcsán július 16-án, pénteken tematikus napot tart a Petőfi Rádió, amelynek keretében nemcsak az együttes legnagyobb slágereit élvezhetik a hallgatók, hanem jegyeket is nyerhetnek az esti koncertre.

Két évtizedes közös zenélés után, 2015-ben feloszlott a Heaven Street Seven zenekar. Az indie-gitárpop legnagyobb hazai képviselőit azóta is hiányolják a színpadról a rajongók. Most azonban egy koncertre ismét összeáll a banda.

A július 16-i fellépés apropóján a Petőfi Rádió több műsorában is ünnepli a formációt. Ráhangolásként az Adj egy ötöst! című rovat legutóbbi vendége a zenekar frontembere, Szűcs Krisztián volt, aki öt kedvenc zenéjét mutatta meg a műsorvezetőnek, Péczeli Dórinak.

A HS7 énekes-gitárosa az újraegyesülésről bővebben a pénteki Talpra magyarban beszél majd, ő indítja el ugyanis a tematikus napot a közmédia csatornáján. A folytatásban, reggel 9-től délután 5 óráig minden órában dalfelismerő játékra invitálják a Petőfi Rádió műsorvezetői a hallgatókat, akik páros belépőjegyet nyerhetnek az aznapi Budapest Parkban megrendezett HS7-koncertre.

A frontember egy-két fontos gondolatot is megoszt az ikonikus dalokról, amelyeknek címeit és a Petőfi Rádió szlogenjét kell majd helyesen bemondaniuk a játékosnak.

Heaven Street Seven-nap július 16-án, pénteken a Petőfi Rádióban!