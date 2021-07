Pásztor Erzsi a Kossuth Rádióban elárulta, mit írt neki Örkény özvegye

Megosztás Tweet



Pásztor Erzsi hálóingben mondta otthon a Gertrudis-monológot, így tartotta karban memóriáját a pandémia miatti színházi szünetben. A Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművész a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában mesélt továbbá élete nagy szerepéről, a Macskajáték Orbánnéjáról és legismertebb sorozatbeli karakteréről, Janka néniről is.

Otthonában adott interjút Pásztor Erzsi a Nagyok című műsornak. A Kossuth Rádió zenés portréműsorában a színművész – aki a Soproni Petőfi Színház és a Turay Ida Színház örökös tagja és aki a mai napig színpadon játszik, forgat – közel a 85. életévéhez is energikus és fitt. Mint mondja, mindig ügyel külsejére és slamposan sosem jelenik meg. Nemcsak testét, de szellemét is karban tartja.

„Míg nem voltak színházi fellépések, otthon minden nap elmondtam egy idézetet egy olyan darabból, amelyet 40-50 évvel ezelőtt játszottam. Álltam halóingben és szavaltam a Gertrudis-monológot” – mesélte Pásztor Erzsi, aki egyébként gondolkodott azon, hogy visszavonul, de a közönség tiltakozására úgy döntött, a sorsra bízza magát, és amíg súgó nélkül is színpadra tud állni, addig játszani fog.

A Kossuth-díjas színművész a közmédia műsorában felidézte élete nagy szerepét is.

„A Macskajátékban háromszor is játszhattam, három rendezésben is. Igaz közben évek teltek el, de mindig is úgy éreztem, Orbánné szerepét rám írták” – mondta el az Örkény István művéből készült előadással kapcsolatban, amelyet maga az író is látott, amikor Pásztor Erzsi először öltötte magára a karaktert.

„Mikor másodszor játszottam a Macskajátékot, Radnóti Zsuzsa, Örkény István özvegye írt nekem egy kártyát. Nem szoktam elmesélni, de most elárulom, az állt rajta: Orbánné te voltál, te vagy és te leszel”

– mesélte a művésznő a Nagyokban.

Emellett hasonlóan nagy elismerés számára, hogy mind a mai napig megismerik és megszólítják az emberek az utcán, amelyet nagyban köszönhet a Szomszédoknak. „Büszke vagyok arra, hogy szerepelhettem a sorozatban. Janka néni kihagyhatatlan az életemből. Látom, hogy a mai napig mindenhol ott van, én magam is nevetek rajta. Így utólag mondtam is magamnak, Erzsike rendben volt ez a szerep, jól van, nem voltál uncsi” – mondta nevetve Pásztor Erzsi.

A Nagyok portréműsorában – amely alább teljes egészében visszahallgatható – az is kiderül, hogy mit élt át a színésznő második válása után, miért szereti az operát, továbbá az is, hogy miért kezdett el sírni a színpadon, pedig az nem is volt benne a szerepében.

