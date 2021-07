A magyar klasszikus zene remekműveivel várják a közönséget a Magyar Rádió Művészeti Együttesei

Megosztás Tweet



Bartók-, Kodály-, Liszt- és Lajtha-darabokkal, valamint világhírű vendégművészekkel hirdette meg új évadát a Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME). Számos fellépésük között az egyik legkiemelkedőbb a budapesti rendezésű, 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódó szeptemberi koncertjük a Szent István-bazilikában. A további újdonságokról az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában mesélt Devich Márton, az MRME ügyvezető igazgatója, valamint Fehér János művészeti vezető.

Meghirdette idei évadának programját az MRME: a közönség ötféle bérlet és több impozáns koncerthelyszín között válogathat. Idén is döntően a Zeneakadémia, a Müpa és a Mátyás-templom ad otthont az hangversenyeknek, amelyeken főként magyar zeneszerzők műveivel, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc és Lajtha László szerzeményeivel lépnek pódiumra.

A karmesterek között a szakma kiválóságai szerepelnek, határon innen és túl: karmesterként fellép ifj. Sapszon Ferenc, Vajda Gergely, az olasz származású Carlo Montanaro és Riccardo Frizza, valamint a japán Kobajasi Kenicsiró. Vásáry Tamás Brahms-sorozatot vezényel, José Cura saját művét dirigálja. Kovács János karmestert ünnepi koncerttel köszöntik a Müpában 70. születésnapja alkalmából. A fiatalok közül pedig többek között Farkas Róbertet és Káli Gábort láthatja a közönség – emelte ki Fehér János, az MRME művészeti vezetője az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorának legutóbbi adásában.

„Vidéki ismétlő hangversenyeket is tartunk majd, Miskolcon és Kecskeméten. Nagy megtiszteltetés, hogy meghívást kaptunk szeptemberben Bukarestbe, az Enescu Fesztiválra, decemberben spanyol turnénk lesz, jövő ősszel pedig az elmaradt kínai turnénkat pótolhatjuk be” – tette hozzá Devich Márton, az MRME ügyvezető igazgatója, aki örömmel számolt be arról is, hogy megfelelő felújítás után az Opera Jókai utcai bázisa lesz az MRME új otthona. A további részletek megtekinthetők a Librettó idézett adásában.

