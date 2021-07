Vincze Lilla a Balaton szerelmese

Megosztás Tweet



Egy igazi gyémánt Vincze Lilla számára a Balaton, amelyről legújabb, Én itt születtem című dala is szól. A DAL 2021 zsűritagja a NYÁR 21-ben nemcsak énekelt, hanem kedvelt balatoni programjairól is beszámolt a Duna Televízió műsorvezetőinek, Somossy Barbarának és Forró Bencének.

Siófokon született Vincze Lilla, a Napoleon Boulevard énekesnője, így nem meglepő rajongása a magyar tenger iránt.

„Egy gyémánt számomra a Balaton. Nincs északi vagy déli part számomra, az egész tavat imádom úgy ahogy van, a környék kirándulásra, sportolásra, a tó fürdésre, vitorlázásra is remek lehetőséget nyújt. Legújabb dalom is e csodálatos helyről szól” – mesélte Vincze Lilla, aki többek között ezt az újdonságot is előadta a NYÁR 21 nézőinek.

A DAL 2021 zsűriragja örömmel számolt be fellépéseikről is, hiszen végre elindult a zenészek számára is az élet. A további részletek a NYÁR 21 idézett adásában tekinthetők meg.

