Tátrai Tibor elárulta, mi lehet a sikerük titka

Megosztás Tweet



Hosszú idő után lépett színpadra a Tátrai Band. A zenekar névadója, Tátrai Tibor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas gitáros-dalszerző az M2 Petőfi TV Én Vagyok Itt! legutóbbi adásában a nagy visszatérésről és az együttese titkáról mesélt.

Egészen júliusig kellett várnia a Tátrai Bandnek, hogy elkezdhesse a koncertszezont. Tátrai Tibor, az együttes alapítója mámoros hangulatban mesélt július 3-án, szombaton az M2 Petőfi TV Én Vagyok Itt! élő kapcsolásában, ami néhány perccel a nagy visszatérés előtt valósulhatott meg. Nem tagadta egy percig sem, hogy ezúttal volt benne némi szokatlan izgalom, hiszen hónapok óta erre a pillanatra várt.

„Mielőtt színpadra léptem, azon gondolkodtam, hogyan szólal majd meg az erősítőn a gitárom. Mikor aztán felmentem, belepengettem és működött minden úgy, ahogy szokott - ez szerencsére a bandáról is elmondható. Most úgy érzem, minden rendben van” – mesélte az első koncertjének beállása után Tátrai Tibor az M2 Petőfi TV Én Vagyok Itt! tudósítójának a koncert backstage-éből. A riporter kérésére a zenész azt is elmondta, szerinte miért válhatott ikonikussá a Tátrai Band és az egyedülálló zenei világuk.

„Harminc évvel ezelőtt harsány és erőszakos hangzásunk miatt figyeltek fel ránk. Kísérletező kedvűek, de kemények voltunk: levegős, szellős, szép melódiákat írtunk. Összejött egy különleges trió, Charlie, Pálvölgyi Géza és jómagam személyében, akiknek megvolt az a rutinjuk, hogy megérezzék, mi lesz a jó irány. Az első lemezünket jó gyorsan fel is csípték” – nosztalgiázott Tátrai Tibor, aki bár szeretné hinni, hogy zenéjük kiállja majd az idő próbáját, jól tudja, hogy ez elsősorban a következő generáció ízélésén múlik. A további részletek megtekinthetők az Én Vagyok Itt! idézett adásában.

Hétfőtől szombatig minden este 21.05-től Én Vagyok Itt! az M2 Petőfi TV-n, meghökkentő témákkal, sikeres fiatalokkal, izgalmas beszélgetésekkel, élő koncertekkel és kihagyhatatlan zenész-interjúkkal.

Az Én Vagyok Itt! aktuális adásai 60 napig korlátlanul visszanézhetők a Médiaklikk.hu weboldalon.