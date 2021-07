Hevesi Tamás egyedül állt és énekelte a magyar himnuszt

Megosztás Tweet



A magyar válogatott Eb-szereplése kapcsán a sport összekovácsoló erejéről beszélgetett Csitári Gergő, az Én Vagyok Itt műsorvezetője dr. Lénárt Ágota sportpszichológussal és Hevesi Tamással. A labdarúgó edzőként is dolgozó énekes a magyar – portugál összecsapáshoz fűződő személyes élményét is elmesélte.

„A sportesemények rendkívüli módon fokozzák a nemzeti identitást, a valahová való tartozás elemi szükséglete az embernek. A sportsiker pedig közösen megélt sikerré válik, amely óriási energiatöbbletet tud adni a hétköznapokra is” – fejtette ki a sport erejének hatását dr. Lénárt Ágota sportpszichológus az M2 Petőfi TV műsorában.

„Valóban másképpen kel fel az ember, ha előző nap nyert a csapata. A válogatott sikeres Eb-helytállása miatt most mindenki focista akar lenni, a grundon is mindenki focizik” – erősítette meg a szakember szavait Hevesi Tamás, aki nemcsak a színpadon, hanem a focipályákon is sokszor helyt állt már, edzőként és sportolóként is. Az énekes külföldi nyaralása során követte végig a magyarok Eb-szereplését. „A nyaralás kellős közepén játszott a magyar válogatott a portugálokkal. Egy hatalmas kivetítőn néztem egyedül a meccset, álltam és énekeltem a magyar himnuszt” – mesélte Hevesi Tamás.

Az Én Vagyok Itt! beszélgetése ide kattintva nézhető újra.

