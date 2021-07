Hazai pályán írhat történelmet az angol válogatott

Finisébe érkezett a labdarúgó Európa-bajnokság, kedden és szerdán az elődöntőket, míg vasárnap a döntőt rendezik Londonban. A legjobb négyben az angol válogatott is szerepel, amelyre legutóbb 25 évvel ezelőtt volt példa. A mostani négyes közül egyedül Anglia nem nyert még kontinenstornát, most viszont hazai pályán vezethet útja a győzelemig. Ennek megfelelően óriási fociláz uralkodik a helyszínen, ami a megötszöröződő szállodai szobaárakban is tetten érhető. Hajdú B. István kommentátor kedden reggel adott londoni hangulatjelentést a Petőfi Rádió hallgatóinak.