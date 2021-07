Jackl Vivien, a 13 éves úszó, aki megdöntötte Egerszegi rekordját

Megosztás Tweet



Majdnem hat másodperccel jobbat úszott 400 m vegyesen Egerszegi Krisztina 1987-es idejénél a Tatabányai Vízmű SE 13 éves úszója, Jackl Vivien az idén júniusban rendezett kaposvári ifi ob-n. A fiatal tehetség az M2 Petőfi TV riportjában elárulta, számára is meglepetés volt a rekordidő.

Jackl Vivien Egerszegi Krisztina korosztályos csúcsát adta át a múltnak a kaposvári ifi ob-n, a 4:46,47-es idő egyben olimpiai B-szintet és junior Európa-, valamint világbajnoki szintet jelent. A felnőtt magyar rangsorban pedig Hosszú Katinka, Mihályvári-Farkas Viktória, Kapás Boglárka és Jakabos Zsuzsanna mögött az ötödik helyen áll ezzel az eredménnyel.

„Bár a rekorddöntés tervben volt, ez az idő számomra is meglepetést okozott. A délelőtti úszáson elért idővel elégedett voltam és úgy éreztem a délutáni futamon, hogy ennél nem tudok jobbat, de a végén a kijelző mást mutatott” - mondta az Én Vagyok Itt! riportjában Jackl Vivien, akinek tehetsége már az úgynevezett békakorosztályban is megmutatkozott, és ahogy cseperedett, sorra tartotta vagy meg is haladta az aktuális korosztályos szintidőket. Célja most az, hogy ott legyen a következő ötkarikás játékokon.

„Nagy álmom a 2024-es olimpia, ahol szeretnék több számban is indulni” – mondta a tatabányai úszó.

Vivient egyik edzésén látogatta meg a közmédia stábja. A riportból, amelyet IDE kattintva lehet újranézni, kiderül, nemcsak a medencében, de a szárazföldön is komoly edzésmunkát kell végeznie a fiatal tehetségnek.

A címlapfotó illusztráció.