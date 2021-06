Országos dalpremier és különleges minikoncert a Petőfi Rádióban

Megosztás Tweet



A Follow the Flow zenekar énekese, Szakács Gergő életében először ad elő Ed Sheeran-dalt a Petőfi Rádió stúdiójában. A háromszoros Grammy-díjas énekesnek Magyarországon is hatalmas rajongótábora van, visszavonulása utáni első dala pénteken debütált a Talpra magyarban, szombaton pedig a rendhagyó feldolgozás mellett tematikus zenei összeállítás várja majd a hallgatókat.

2019-ben adott koncertet először Magyarországon a britek világhírű énekes-dalszerzője, Ed Sheeran, nem sokkal később azonban bejelentette visszavonulását. A zenész úgy érezte, szünetre van szüksége a 893 napos turnéja után, ahol összesen 255 koncertet adott. A pihenő alatt magánéletére koncentrált: megnősült és családot alapított. Két évvel később, 2021-ben azonban visszatért közönségéhez: a Bad Habits címet viselő új szerzeménye a világpremierrel párhuzamosan, hazánkban az elsők között június 25-én, péntek reggel a Petőfi Rádió Tapra magyar című műsorában volt hallható.

A premierrel azonban nem ért véget a Petőfi Rádió Ed Sheeran-ünnepe: június 26-án, szombaton egész nap a világhírű gitáros-dalszerző dalai uralják majd a zenei repertoárt. A hallgatókat Péczeli Dóri, Szilágyi Zsolt és a csatorna új műsorvezetője, Habóczki Máté kalauzolja majd az előadó különböző slágerei között. Meglepetésként Szakács Gergő, a Follow the Flow zenekar énekese is készül a közönségnek egy feldolgozással. A tematikus napon az egyik kedvenc dalát, a Castle on the Hillt játssza majd a Grammy-díjas sztártól.

Ed Sheeran-nap a Petőfi Rádióban 2021. június 26-án, szombaton!