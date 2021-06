Országos körkapcsolás lesz a Kossuth Rádióban a Múzeumok Éjszakáján

Megosztás Tweet



Június 26-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, és országszerte több mint 300 intézmény összesen 1600 programmal várja az érdeklődőket. A kulturális kavalkádnak nemcsak a helyszíneken lehet bárki a részese, hanem a Kossuth Rádió által is, amely ezen az estén négyórás műsorfolyammal várja a hallgatókat.

Bányamúzeum Salgótarjában, Sissi-kiállítás Szegeden vagy a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum látogatóközpontjának megnyitója – csak néhány helyszín, ahová a Kossuth Rádió hallgatója „eljuthat” a Múzeumok Éjszakáján.

„A rádió négyórás műsorfolyama este 20 órakor veszi kezdetét, éjfélig Pécs, Salgótarján, Debrecen, Szeged, Székesfehérvér, Veszprém, Keszthely, Eger, Szombathely és Budapest egy-egy múzeumát kapcsoljuk élőben. Ezenkívül többek között, régészeti, hadtörténeti és néprajzi témájú beszélgetéseket is hallhatnak az érdeklődők” – mondta el Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, majd hozzátette: „a késő esti adás során megszólal Für Anikó Jászai Mari-díjas színművész, Liu Shaolin Sándor olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó és Oláh Gergő énekes is, akik a Múzeumok Éjszakájának nagykövetei.”

Az első órában Pécsett a Janus Pannonius Múzeumban, valamint a salgótarjáni Bányamúzeumban tehet „sétát” a rádió hallgatója az éteren keresztül. A második órában Debrecenből, a Déri Múzeumból jelentkezik be a közmédia csatornája, és a Munkácsy-trilógia keletkezését ismerhetik meg az érdeklődők, de még ugyanebben az órában Szegedet is kapcsolják, ahol a Móra Ferenc Múzeum Sissi-kiállítása kerül a középpontba. A harmadik órában a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum látogatóközpontjáé, valamint a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumé a főszerep, valamint Hermann Róbert, a budapesti Hadtörténeti Múzeum történésze szolgál majd érdekességekkel a hallgatóknak. A negyedik órában a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum, az egri Dobó István Vármúzeum, valamint a szombathelyi Éva-malom mellett a Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum programjait is megismerhetik a hallgatók.

Az éjszakába nyúló műsort érdemes egész végig nyomon követni, hiszen nyerni is lehet, a helyszíni kapcsolások között ugyanis a stúdióban ülő műsorvezető, Völgyi Tóth Zsuzsanna többször is játékra invitálja majd a hallgatókat. A műsorfolyamban ismertetett valamelyik intézményhez kapcsolódó kérdés elhangzása után, az első jó választ adó telefonáló páros belépőjegyet nyer a feladványt adó múzeumba.

A négyórás műsorfolyam ideje alatt érdemes követni a Kossuth Rádió Facebook-oldalát is.