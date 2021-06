Liu Shaolin Sándor gátőrnek állt

Megosztás Tweet



Június 26-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, amelyen országszerte 1600 programmal várják az érdeklődőket. A kulturális fiesztából a közmédia sem marad ki: az M5 Librettó című műsorában Liu Shaolin Sándor esztergomi kalandjaival ismerkedhettek meg a nézők. Az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó kutyájával, Dinnyével a Duna Múzeumba látogatott, ahol gátőrként is kipróbálta magát.



Liu Shaolin Sándor – aki a Múzeumok Éjszakájának egyik nagykövete – nemcsak a tárlat érdekességeivel ismerkedett meg az esztergomi Duna Múzeumban, de vízhez kapcsolódó kísérletezésben is részt vett. Sőt, gyakorlati feladatot is kapott: egy buzgár köré kellett ellennyomó medencét építenie. A gátőri munkát kutyusa, Dinnye ásással segítette. A Librettóban látható beszélgetés – benne a vízügyesként „dolgozó” olimpikonnal – ide kattintva nézhető újra.

Június 26-án az M5-ön és a csatorna Facebook-oldalán is érdemes lesz követni a Múzeumok Éjszakája eseményeit, hiszen Budapest mellett vidéki helyszínekről is bejelentkezéseket láthatnak a nézők.

A Múzeumok Éjszakája programjai idén is közös karszalaggal látogathatók, amelyeket az M5 csatorna által is lehet nyerni. Egyrészt az Ön is tudja? című kvízműsorban, amely minden hétköznap 18.30-tól látható, másrészt pedig az M5 Facebook-oldalán zajló Képrejtvény játékban.