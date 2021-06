Elérzékenyülve jelentette be a nagy hírt Harsányi Gábor a Duna Televízióban

Megosztás Tweet



Csodálatos születésnapi ajándékokat kapott Harsányi Gábor színművész. A Duna Televízió Család-barát című műsorában az örömhírek mellett a Kossuth-díjas színművész azt is elárulta, miért kellett megműteni a közelmúltban.

Kossuth-díjjal tüntették ki idén Harsányi Gábort. A kétszeres Jászai Mari-díjas színész, író, drámaszerző, az elismeréshez születésnapján gratuláltak a Család-barát műsorvezetői, Somogyi Dia és Csalami Csaba.

„Csodálatos érzés volt elnyerni ezt a kitüntetést, ami egy életmű koronája. Egy olyan életművé, amelynek úgy érzem, még nincs vége. Hiszem, hogy tudok még valami szépet, értékeset alkotni” – vallotta be a közmédia műsorában a Kossuth-díjas színművész, aki egy másik „csodálatos születésnapi ajándékról” is beszélt: „megszületett a harmadik unokám, aki kisfiú” – jelentette be elérzékenyülve Harsányi Gábor.

Az elmúlt időszak azonban nemcsak örömet tartogatott számára. „Őszintén megmondom, nagyon kemény volt számomra az elmúlt három hét. Vezetés közben vettem észre, hogy valami baj van a látásommal. Az orvos szürkehályogot állapított meg, amit meg kellett műteni” – mesélte kálváriájáról a színművész. Az idézett beszélgetés IDE kattintva visszanézhető.

