A rajongók felháborodtak: 9 év után minden indoklás nélkül eltüntette a Facebook a Trollfoci oldalát

Szörnyű hírt kaptak a labdarúgással kapcsolatos poénok rajongói, ugyanis az egyik legkedveltebb és leglátogatottabb hazai Facebook-oldal, a TrollFoci úgy tűnik, nem üzemel többé.

A szerkesztők az Instagram oldalukon számoltak be a történtekről:

Az ügyben a legfurcsább, hogy a döntés okáról a közösségimédia-szolgáltató egyáltalán nem tájékoztatta őket. A közleményből kiderül, hogy megpróbálják visszaszerezni oldalukat, de ha nem sikerül, új oldalt indítanak, és folytatják a munkát. A követőket szinte sokként érte a hír. Nem sokkal a közlemény után együttérző üzenetek tömkelege lepte el kedvenc oldaluk üzenet fiókját.

A TrollFoci a legnépszerűbb hazai labdarúgással foglalkozó oldal a Facebookon, amely a magyar és nemzetközi futball kapcsán közöl humoros mémeket és egyéb tartalmakat. Az oldal csaknem 9 éve indult, a szerkesztői először csak saját szórakoztatásukra készítettek tartalmat, az oldal később azonban kinőtte magát és egy csapásra az ország legismertebb labdarúgással foglalkozó mémoldalává vált.

A Trollfocinak van saját weboldala, blogja, mobilapplikációja és még sportkocsmája is. Hat évvel ezelőtt saját műsort kapott a SportKlub Tv-n, amelynek műsorvezetője a humorista Rekop György. Könyvük is jelent meg, valamint ők hívták meg Magyarországra a nemrég elhunyt, nevetéséről ismertté vált El Risitast is.

A Trollfoci Instagram-oldala, illetve YouTube-csatornája egyelőre még elérhető.