Tánccipőt húzott az M5 műsorvezetője

Végigtáncolta Budapest ikonikus helyszíneit Kecskés Lilla, az M5 műsorvezetője, aki nemcsak műveli, de tanítja is a bachatát. Arról, hogy pontosan mit jelent számára ez a latin táncstílus, Csitári Gergelynek mesélt az M2 Petőfi TV Én vagyok itt! című műsorában.

Körülbelül három évvel ezelőtt ismerkedett meg a bachatával az M5 műsorvezetője. „Kiskorom óta tancolok, kipróbáltam már a hiphopot, de a ritmikus sportgimnasztikát is, viszont úgy érzem, ebben találtam meg igazán önmagam. A bachata feltölt és felszabadít” – mesélte az Én vagyok itt! stúdiójában Kecskés Lilla, aki most már oktathatja is ezt a táncot.

„A tanítás olyan, mint amit műsorvezetőként csinálok, hiszen ez által is értéket nyújthatok az embereknek. Ha át tudom adni azt, amit a nekem jelent a bachata, már megérte oktatónak lennem” – mondta Kecskés Lilla, aki arról a különleges videóról is mesélt Csitári Gergely műsorvezetőnek, amelyben Budapest nevezetességei előtt járják partnerével ezt a táncot.

Az Én vagyok itt! beszélgetése, benne az említett videóval, ide kattintva újranézhető!

Címlapfotón: Varga-Szabó Anita (b) és Kecskés Lilla az M5 műsorvezetői (Fotó: Facebook/M5 TV)