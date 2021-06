Hajdú B. István az M2 gyerekcsatorna új sorozatában szinkronizál

A hazájában már az ötödik évadban járó sorozat Magyarországon most látható először, az M2 gyerekcsatorna június 12-től minden hétvégén műsorra tűzi Jamie, a 12 éves kiskamasz történetét, akinek álma, hogy egyszer profi labdarúgó legyen.

Az eredeti sorozatban nem kisebb név alakítja a kommentátort, mint Conor McNamara, a BBC sportkommentátora, aki a Premier League mérkőzései mellett több Európa-bajnokságról és világbajnokságról közvetített. A magyar változatban a hazánkban nagy népszerűségnek örvendő Hajdú B. István kölcsönzi a kommentátor autentikus hangját, akit július 10-én hallhatnak először a sorozatban.

„Az eredeti sorozat alapján adta magát, hogy itthon is kommentátor szinkronizálja a jeleneteket, hiszen fontos átadni a mérkőzések alatti hangulatot. A kerületi bajnokságot megnyerni legalább olyan fontos ezeknek a srácoknak, mint a profiknak a világbajnokságot. McNamara is közvetített már vb-döntőről, így mindketten hasonló tapasztalattal tudtuk venni ezt a feladatot, ez is adott a helyzetnek egy plusz különlegességet” – mondta Hajdú B. István.

A Dan Freedman könyve alapján filmre vitt történet Jamie-ről szól, akinek minden esélye megvan arra, hogy labdarúgó legyen, hiszen úgy látja a pályát, a játékot, és úgy bánik a labdával, mint kevesen. A fiúra sok kihívás vár, míg eléri a célját, - amelyben nagyapja erősíti - hogy egyszer ő is a legnagyobbak között futhat ki a szurkolók elé, miközben azt csinálhatja, ami az élete: rúghatja a bőrt.