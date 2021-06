HazaAdás – Élje át az Eb-hangulatot a Petőfi Rádió segítségével

Megosztás Tweet



Meccshelyszínek, élmények, hangulatok és persze foci minden mennyiségben – a Petőfi Rádió HazaAdás című új rovata június 11-től a labdarúgó Európa-bajnokság ideje alatt mindennap délelőttönként lesz hallható a Talpra magyar és a Hétvége Petőfivel című műsorokban. Az M4 Sport ötfős kommentátori csapatának egy-egy tagja jelentkezik be az aktuális Eb-helyszínről, vagyis a közmédia rádiójának hallgatói 11 város hangulatát élhetik át az éteren keresztül.

HazaAdás címmel június 11-én, pénteken indul el a Petőfi Rádió új rovata, amely a szintén e napon startoló labdarúgó Európa-bajnokság helyszíneire kalauzolja a hallgatókat. Mindennap az M4 Sport ötfős kommentátori csapatának más-más tagja számol be tapasztalatairól, élményeiről és az adott városban uralkodó hangulatról, így a rádióhallgatók élő kapcsolásban „utazhatnak el” a labdarúgó Európa-bajnokság 11 városába a kontinensviadal egy hónapja alatt.

„Hétköznap reggel 8 és 10 óra között a Talpra magyarban, szombaton és vasárnap pedig a Hétvége Petőfivel című műsorban nyújtanak betekintést a sportkommentátorok az Eb-helyszíneken tapasztalható hangulatról, számolnak be a helyi ételekről, körülményekről, osztanak meg érdekességeket az adott városban zajló focitornáról,

valamint arról is, hogy élik meg, mikor egy hét alatt akár három különböző országból közvetítenek” – árulta el Béli Ádám a Petőfi Rádió csatornaigazgatója. A kommentátorok ugyanis folyamatosan utaznak majd, így az első nap Rómából bejelentkező Hajdú B. István kedden, június 15-én már Budapestről közvetít mérkőzést. Béli Ádám hozzátette: „a HazaAdás interaktív lesz, hiszen a műsorvezetők mellett, a rádió SMS-falára érkező hallgatói kérdésekből is mindennap feltesznek néhányat a kommentátoroknak”.

„A mostani Eb több szempontból is különleges lesz. A tizenegy különböző helyszín, a rengeteg utazás és a magyar válogatott hazai szereplése is újdonság az ötfős kommentátori csapatunk számára. Lesz olyan a stábban, aki 30 ezer kilométert fog utazni és olyan is, aki egy héten belül három különböző városból közvetít mérkőzést. Ennek a csapatnak a mindennapjait, élménybeszámolóit követhetik a hallgatók a HazaAdás műsorában. Összességében örökké emlékezetes pillanatokra számítok, így biztosan sok érdekes történetet szül majd a hallgatók számára a pénteken kezdődő torna” – mondta el Székely Dávid az M4 Sport csatornaigazgatója.

Elsőként Hajdú B. István jelentkezik pénteken Olaszországból, aki a Talpra magyar hallgatóinak a Rómában zajló eseményekbe enged bepillantást.

A reggeli műsor egész héten zajló Eb-játékát is ő zárja le, ekkor derül ki ugyanis, hogy ki az a szerencsés, kreatív versfaragó, aki páros belépőt nyer a Magyarország-Franciaország mérkőzésre.

A pénteki start után június 12-én Varga Ákos Szentpétervárról, majd vasárnap Ujvári Máté Amszterdamból köszönti a rádióhallgatókat. A következő hetet június 14-én Varga Péter nyitja meg, aki Sevillából közvetít, majd itthonról következik Hajdú B. István. Június 16-án Ujvári Máté Bakuból, június 17-én Varga Péter Amszterdamból, június 18-án Varga Ákos Szentpétervárról jelentkezik, majd szombaton ismét Budapestről ad hangulatjelentést Hajdú B. István. A további menetrendért érdemes követni a közmédia webes és közösségi média oldalait is.

az elhangzó bejelentkezések itt is visszahallgathatók!

11 helyszín, 5 kommentátor, 1 hónapon át – HazaAdás a Petőfi Rádióban!

