Fenyvesi Zoltán számára nem teher példaképnek lenni

Mint az éremnek, úgy annak is két oldala van, ha valaki példaképnek számít: legalább akkora felelősséggel jár, mint amekkora elismerés. Ezt jól tudja Fenyvesi Zoltán amatőr színész, handbike maratonfutó is, aki kerekszékesként él teljes életet – lefutotta a New York Marathont, búvárkodik és színészkedik is. Mindez persze jól hangzik, de míg idáig eljutott, sok mindennel meg kellett küzdenie. Fenyvesi Zoltán a Duna Televízió Ridikül című műsorában Dióssy Klárinak mesélt életének nem mindennapi kihívásairól.