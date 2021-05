„Tokiiiooooo” – Szurkolásra és sportolásra buzdít a Punnany Massif olimpiára írt dala

A hazai könnyűzenei élet népszerű formációja, a Punnany Massif fülbemászó dalt írt a tokiói olimpia kapcsán. A közelmúltban debütáló videóklipben olyan olimpiára készülő élsportolók is feltűnnek, mint Kozma Dominik, Szilágyi Liliána, Márton Anita vagy Baji Balázs. A friss megjelenés kapcsán az előadók meséltek az új dalhoz és a sporthoz fűződő viszonyukról a Petőfi TV Én Vagyok Itt! című műsorában, de azt is elárulták, hogy akadt közöttük olyan zenekari tag, aki a szerzeményük hatására vezette be az életébe a rendszeres testmozgást.