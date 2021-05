Erdély – Ég és föld között pünkösdkor a Dunán

Megosztás Tweet



Erdély – Ég és föld között címmel négyrészes ismeretterjesztő sorozat debütál a pünkösdi hosszú hétvégén a Duna Televízióban. A produkciót, amely három évig készült, drónra szerelt kamerával forgatták - közölték az alkotók.

Az Erdély – Ég és föld között című produkciót a Magyarországon is sikeres madártávlatból sorozatok mintájára, egy drónra szerelt nagyfelbontású kamerával forgatták. Három évig készítették az alkotók, több mint húszezer kilométert megtéve, száznál is több legendás erdélyi helyszínt bejárva. A természeti csodák mellett a sorozat feltárja a régi mondákat, és bemutatja a táj és a tájban élő ember viszonyát is.

Takó Sándor, a sorozat producere, társrendezője kiemelte: közép-európai perspektívájú sorozatot készítettek, amelyben, csakúgy mint a hétköznapokban, megférnek egymás mellett az erdélyi népek és kultúrák. „Székelyföldön különösen lélekemelő volt forgatni, büszkén mondhatjuk, hogy első magyar stábként kaptunk engedélyt arra, hogy a csíksomlyói búcsún moziminőségű drónfelvételeket készítsünk” – idézi a közlemény a sorozat ötletgazdáját.

Bárány Krisztián, a sorozat forgatókönyvírója, társrendezője elmondta, hogy jelenleg is dolgoznak egy moziverzión, valamint a sorozat nemzetközi forgalmazására alkalmas angol nyelvű kópián.

A sorozat a Magyar Média Mecenatúra program és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült. Az alkotás operatőre Derzsy András és Jorgopulos Jannis, szakértője Nagy József, zeneszerzője Cseh István, co-producere Kucsera Tamás Gergely, executive producere Adam Cobler, Bondár Mihály és Perecz Sándor. A sorozat narrátora Reviczky Gábor színművész. Gyártója a Csillagos Ötös Film és a Romis Film.

A sorozat epizódjai május 21-től láthatók naponta délutánonként a Duna Televízióban.