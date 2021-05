Csík János: Ha elfelejtjük a múltunkat, a jövőnk is eltűnik

Megosztás Tweet



Hegedűjével a kezében nyílik ki és nyitja meg a világ lelkét – mondta Őze Áron színművész az Ez itt a kérdés portré legutóbbi vendégéről, Csík Jánosról, a Csík Zenekar alapítójáról a műsorban. A Kossuth-díjas népzenész Sipos Szilvia műsorvezetőnek elárulta, milyen tanítást adott át gyerekeinek és mit tart a zenekar legfőbb értékének

„Leültünk a Kecskeméti Művelődési Központ előtt egy padra és eldöntöttük, hogy három fővel megalakítjuk a Csík Zenekart. Akkoriban senki sem adott volna értünk egy fabatkát sem” – mesélte Kunos Tamás, a zenekar brácsása az M5 vasárnapi esti portréműsorában. Mindez 1988-ban történt és mondani sem kell a népzene és a könnyűzenei műfajok ötvözésével új műfajt teremtve a mai napig óriási népszerűség övezi tevékenységüket. Bár a Csík Zenekar alapvetően mindig népzenei együttes volt, többször kalandoztak el a könnyedebb műfajok irányába. Ilyen volt például a Quimby „Most múlik pontosan” dalának feldolgozása. „Olyan nagy sikere lett a dalnak, hogy többen azt hitték később, hogy mi dolgoztuk fel ezt a dalt a Csíktól” – mesélte Balanyi Szilárd, a Quimby zongoristája a műsorban.

A zenekar számára nagy elismerés volt, hogy 2000-ben az olimpiai játékokat kísérő kulturális programhoz őket választották ki, hogy képviseljék Magyarország népi kultúráját Sydneyben.

A múlt ismerete, értékeinek megőrzése mindig is fontos volt Csík János számára. „Ha elfelejtjük múltunkat, azzal nemcsak a jelenünk, hanem a jövőnk is eltűnik. Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk és arra is, hogy a magyar nemzetnek milyen népzenéje van. Legyünk büszkék az értékeinkre és próbáljuk igényesebben élni az életünket” – fogalmazta meg gondolatait Csík János az Ez itt a kérdés portréban az M5 műsorán vasárnap este.



Édesapjának fontos volt, hogy gyerekei rendszeresen olvassák a Bibliát, szeressék a zenét és szerezzék meg a jogosítványt. Ezt a tanítást Csík János is átadta gyerekeinek, kiegészítve saját hármasával.

„Kitartás, megbízhatóság, tisztesség – ezek végtelenül fontosak a mai rohanó, morálisan elsekélyesedett világunkban. Jó, ha az embernek van becsülete, tisztessége, jó, ha számíthatnak rá,

ha tudják, kitartó és a nehézségek során is és képes másokért is tenni. Ezek fontos tulajdonságok ahhoz, hogy valaki jó tagja legyen a társadalomnak” – fogalmazott a népzenész.

Csík János az Ez itt a kérdés portréban embereket és történeteket is felidézett az elmúlt 30 évéből, sőt a műsorban visszaemlékezett saját újraszületésére is, hiszen 2002-ben elszenvedett balesete után nemcsak ismét meg kellett tanulnia járni, de még a dalokat is újra kellett tanulnia. Az addig, és főként az azóta elért sikerek kapcsán roppant szerény módon nyilatkozott. Úgy látja, nagyobb feladat megőrizni az eddig elért színvonalat, mint új dolgokat kitalálni. Érzése szerint „a Csík Zenekar az elmúlt 30 év alatt megtette a dolgát, nemcsak az autentikus népzene megőrzésben, hanem az értékének szélesebb körben való népszerűvé tételében is”.

Az M5 Ez itt a kérdés portré című műsorában Csík János azt is elárulta, hogy milyen új műsoron dolgozik.

