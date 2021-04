Budapest ostromáról forgatna filmet a 94 éves Baranyi László

Egy vasalót használ súlyzóként rendszeres testmozgásához a Família Kft. egykori nagypapája, a 94 éves Baranyi László. A színész a Duna Televízió Almárium című műsorában elárulta: felépült a koronavírusból, sőt a kórházban töltött idő alatt egy filmötlete is támadt.

A Duna Televízió délutáni magazinműsora, az Almárium sok hasznos információval, praktikus tanáccsal segíti a nyugdíjas korú nézőket. A hétfői adásban a 94 éves Baranyi Lászlót látogatta meg otthonában a stáb. A Gobbi Hilda-díjas színművész – aki immár 53 éve él boldog házasságban feleségével, Végh Klárával – elmondta, mindig tornával indítja a napját, súlyzóként pedig egy vasalót használ. „Fiatalkoromban amikor csak szabadidőm volt, mentünk focizni, akkor nevelték belém a mozgás szeretetét, és ez végigkíséri az egész életemet” – mesélte a színész.

Baranyi László elmondta, ő is elkapta a koronavírust, de sikerült meggyógyulnia, a kórházi ágyban fekve pedig egy remek ötlete támadt. „A kórházban töltött idő alatt felidéztem magamban életem történéseit, köztük azt is, hogy Budapest 1944-es ostromát 17 évesen miként éltük végig az osztálytársakkal. Gondolatban meg is született bennem az eseményekről egy film. Amikor meggyógyultam és hazajöttem, rögtön nekifogtam a történet megírásának” – árulta el a színművész, aki a műsorban megemlékezett második családjáról, a Família Kft-ről is: „életem ajándéka volt ez a sorozat, tényleg egy igazi nagy családdá kovácsolt minket”.

