Benkő László fia szeretné, ha tovább bővülne apja zenei öröksége

Hatalmas mennyiségű feldolgozatlan anyagot hagyott hátra Benkő László, az Omega együttes alapítója és legendás billentyűse, aki tavaly novemberben hunyt el. Fia, Balázs – aki exkluzív interjút adott az M5 csatornának – azon dolgozik, hogy mindez a közöséghez is eljuthasson.

Tavaly novemberben hosszas betegség után 77 éves korában elhunyt az Omega legendás billentyűse, Benkő László.

Az M5 csatornán minden hétköznap 19 órakor látható Librettó a kulturális élet érdekes történéseit, újdonságait igyekszik bemutatni a nézőknek. A szerdai adásban az ikonikus Fészek Kulturális Központból jelentkezett a műsor, ahol Benkő Balázs mesélt édesapja, Benkő László felbecsülhetetlen zenei hagyatékáról.

„Sok Omega-klasszikus születésének voltam tanúja, amelyek közül a legnagyobbakat mindig valamilyen bohém, hirtelen jött, felszabadult pillanat ihletett. Volt, hogy egy buli kellős közepén szállta meg édesapámat az ihlet, hirtelen odarohant a zongorához és két perc alatt meg is született a dal” – mesélte Balázs.

Fia szerint azért volt rendkívül termékeny művész Benkő László, mert sohasem volt elégedett a saját munkájával. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző hatalmas mennyiségű feldolgozatlan zenei anyagot hagyott maga után: többek között két soha be nem mutatott színdarabot és egy balettet is. Benkő Balázs most azon dolgozik, hogy ezek a felvételek eljuthassanak a közönséghez, és így tovább bővüljön Benkő László zenei öröksége.

Benkő Balázs és édesapja között rendkívül szoros volt a kapocs az élet minden területén. Segítették egymást, és ahogy fogalmazott, összekapaszkodtak.

Elmondása szerint nagyon sok mindenben hasonlítanak, például viselkedésükben és öltözködésükben is. Benkő Balázs fiatal éveiben apja sokszor volt távol a turnék miatt, ezért ritkán találkoztak. Utolsó koncertje a jótékonyság jegyében telt a Fészek Klubban, melyet közösen vezettek.

