Bodrogi Gyula elárulta ki volt Törőcsik Mari példaképe

A nemzet színésze, a nemzet művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari-, és Balázs Béla-díjas legendás színésznőre, a pénteken elhunyt Törőcsik Marira emlékeztek az M5 Ez itt a kérdés című pénteki adásában

Bodrogi Gyula színművész az adásban elmondta, már régóta tudta, hogy Törőcsik Mari beteg, de péntek reggel amikor meghallotta a szomorú hírt, mégsem hitte el. Bodrogi Gyula mesélt a házasságukról is, hiszen kilenc évig voltak házasok Törőcsik Marival. Sőt elárulta azt is, ki volt Törőcsik Mari példaképe.

A színésznővel Szűcs Nelli színésznő és Trill Zsolt színművész is rendszeresen tartotta a kapcsolatot, legutóbb születésnapján látogatták meg. Szűcs Nelli elmesélte, hogyan mutatták be egymásnak Törőcsik Marit és a világhírű orosz rendezőt, Viktor Rizsakovot, aki egy idézetet is küldött a nézőknek.

Szűcs Nelli és Trill Zsolt reményüket fejezték ki, hogy Törőcsik Mari filmjei, alakításai a fiatalok számára is követendők, és számukra örökre meghatározó élmények.

A teljes adás alább nézhető meg.