Színházi körökben Major Tamástól mindenki félt, kivéve talán Balázs Samut

Major Tamás a Nemzeti Színház igazgatójaként, később főrendezőjeként „élet és halál ura” volt. Politikai kapcsolatai révén keze a színházi köröknél sokkal messzebbre is elért, mégis volt valaki, aki nem félt tőle.

„Édesapám mindig gerinces volt, egyenes volt. A nehéz 50-es években is kiállt az akkori üldözöttek mellett – mert hát az akkor is létezett –, és a Major meg kicsit, nemcsak édesapám, hanem többek véleménye szerint is, kicsit köpönyegforgató volt, kicsit kiszámíthatatlan színházigazgató volt. De hát azért ők szakmailag rendben voltak, jóban voltak, csak ez a régi barátság ez talán egy kicsit távolságtartó lett” – mondta Balázs Ádám, Balázs Samu fia a Duna World Hogy volt?! című műsorában.

A színész fia a műsorban visszaemlékezett arra a pillanatra, amikor a Gundel étteremben fagylaltoztak édesapjával, ahol találkoztak Major Tamással, aki felkiáltva üdvözölte őket: „Samukám!”

Édesapám bólintott. Akkor már a külügybe felvételiztem, és a vizsgakérdésem szerint, hogy az egymással háborúban álló országok diplomatái hogyan üdvözlik egymást, a helyes válasz az volt, hogy hűvös fejbólintással – körülbelül ez volt a viszonyuk – fogalmazott Balázs Ádám a műsorban.

Hozzátette: „de azért szakmailag megvoltak.”

A címlapfotó illusztráció.