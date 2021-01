Dal 2021: idén is keresi az év slágerét a közmédia

Szombaton indul a Dal 2021. A közmédia dalválasztó műsora idén is az év magyar slágerét keresi. A próbák már javában tartanak, az első válogatóban 10 produkció mutatkozik be. Ez lesz a 10. jubileumi évada a műsornak, és több újdonsággal is készültek – hangzott el az M1 Híradójában.