Elárulta Nagy Feró, hogy mire készül, miután beoltották

Meg vagyok döbbenve! – mondta Nagy Feró a Petőfi Rádió műsorában miután megkapta a titkos születésnapi ajándékát: készült egy duplalemez, ahol a magyar előadók feldolgozták a dalait. A Minek nevezzelek? című műsorban a zenész könnyeivel küszködött a meghatottságtól. A 75 éves énekes a terveiről is mesélt, szeretné majd beoltatni magát a koronavírus elleni vakcinával és reméli, hogy nyáron újra zenélhet.

A legjobb indulattal lépre csalta kollegája Boros Csaba Nagy Ferót, aki január 14-én gyanútlanul ült be a mikrofon mögé a Petőfi Rádió stúdiójába. A beszélgetés egy pontján felhangzott egy Republic dal, ami ismerősen csengett Ferónak. Ekkor váratlanul belépett fia, Hunor, a kezében Feró 75 „Ahogy ti zenéltek…” című CD-vel, amelyen az énekes dalainak feldolgozásai hallhatók a magyar könnyűzenei élet kiválóságainak előadásában. Majd sorra érkeztek a köszöntők: Tiszttartó Titusz, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója a közmédia nevében köszöntötte egy tortával az énekes-műsorvezetőt.

A 32 dalból álló dupla lemezen olyan zenekarok játszanak, amelyek közel állnak az énekes szívéhez. A Beatrice frontembere borítót olvasgatva elismerően szólt az előadókról: „Megtisztelő, hogy nagyon nagy sztárok, hogy ilyen jó zenészek vettek részt ebben, akik szeretnek engem. Én is csak annak vállalok ilyesmit, akit szeretek”- tette hozzá.

A lemezben közreműködő előadók munkásságát szereti és figyeli is, hatalmas öröm számára, hogy a lemez kedvéért most ezek az énekesek rá figyeltek: Ákos, a Ricse Old Stars, az Omen, a Sugarloaf, a Zorall, a Tankcsapda, a Medix feat. Kamilla Nguyen, a Fáraó, a Kalapács & Rudán Joe, a Rómeó Vérzik, a Fonó együttes, az Ismerős Arcok, a Phoenix Rt., a Beatrice 2020, az Anna and the Barbies, az Action, a Hungarica, a Republic, a Mobilmánia, az I’m Dorothy, az Ørdøg, Bródy János, a Magna Cum Laude, a Bagossy Brothers Company, a Road, a Kowalsky meg a Vega, a Moby Dick, az Alvin és a Mókusok, a Fatal Error, a Junkies, a Depresszió, valamint Keresztes Ildikó és Varga Miklós.

„A 70 még egész jó volt, a 75 ciki, már nagyon közel van a százhoz. De bevallom, most nagyon elérzékenyültem, úgy érzem, mintha fontos ember lennék ” – kezdte Nagy Feró.

„Boros Csabi és a fiaim összeesküvése áll a háttérben. Hónapokig titokban tudták tartani. Ledöbbentem, annyira, hogy azt mondtam: nehogy már elsírjam magam, mégiscsak rocker vagyok” – reagált nevetve.

Az egész estés köszöntést a Minek nevezzelek? című műsorban hallhatták a Petőfi Rádióban. A műsornak Nagy Hunor – Feró fia és a Beatrice dobosa – is vendége volt, elárulta, hogy szeptemberben kezdték el a különleges lemezzel kapcsolatos munkát és annyit kért minden zenekartól, hogy ők válasszanak maguknak dalt.

”Mindegyik kedvencem a lemezről” – mondta Hunor.

A műsorban szóba került többek között a Beatrice múltja és a jövője is. Nagy Feró arról is beszélt, hogy várja már, hogy megkapja a koronavírus elleni vakcinát miután rá kerül a sor. Abban bízik, hogy nyáron már a közönséggel is megünnepelheti a születésnapját a Feró 75 turnéval. Azt tervezi majd, hogy nem csak énekel, de beszél, mesél is a színpadon.

Mező Misi is méltatta

„Mindegyik kultikus dal, ami Ferónak a tollából született. Mi a Meditációt dolgoztuk fel és nagyon szeretjük, örömmel dolgoztunk rajta ”– mondta a műsorban a Magna Cum Laude frontembere. Nagy Feró pedig arról beszélt, hogy szereti, sőt irigyli is Mező Misi hangját.

Ákos és Jerikó

Kovács Ákos énekes, zeneszerző közösségi oldalán este megjelent a Jerikó című dal feldolgozása.

„Nagy Ferónak boldog 75. születésnapot és további termékeny évtizedeket kívánuk!” - írták a poszthoz.

A Petőfi Rádió interjújában egyébként az is elhangzott, hogy Ákos nagyon lelkes volt a felkérés kapcsán és rögtön tudta, hogy egyetlen gitárral szeretné feldolgozni a Jerikót. Akik pedig hallották előzetesen a dalt, azoknak leesett az álla.