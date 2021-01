Legyen érettségi vizsga vagy sem?

Megosztás Tweet



A Talpra magyar műsorvezetői is állást foglaltak a kérdésben.

Petíciót indított egy magyar diáklány, hogy ne kelljen érettségizni a koronavírus-járvány miatt. S bár az érettségiket változatlan formában megtartják 2021-ben is az oktatási intézmények - természetesen az egészségügyi előírások szigorú betartásával - a téma a Talpra magyar műsorvezetői számára is érdekes volt, így azt is felelevenítették, ez annak idején, náluk hogyan zajlott.

Bikfalvi Tamás szerint, ha ez az ő idejében történik, ő lett volna az első, aki megírja ezt a petíciót, most viszont felnőtt fejjel ő is amellett van, hogy mindenért meg kell küzdeni az életben. Elmondása szerint ilyen jogon, akkor ő is szeretne űrhajós jogosítványt, de mivel pandémia van, adják neki oda vizsga nélkül.

Levente is felelevenítette érettségi élményeit, és az a véleménye, ha ő le tudott érettségizni, akkor bárki letud. Az érettségi szerinte az élet fontos része.