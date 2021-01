Ezt a Jóbarátok-részt utálják legjobban a rajongók

A szitkom (szituációs komédia) 236 epizódja közül a negyedik évad „The One with the Invitation”, magyar címén A meghívó lett a Jóbarátok legalacsonyabban értékelt része az Internet Movie Database (IMDB) felületén, ahol a regisztrált felhasználók értékelhetik a filmeket, sorozatokat.