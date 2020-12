Az Expanse protomolekulájú egysége a kamera másik oldalán is feltűnik

Megosztás Tweet



A sorozatban Joe Millert alakító Thomas Jane rendezte a The Expanse ötödik évadának egyik epizódját.

Az io9 2019-ben a The Expanse ötödik évadának forgatásán járt, akkor, amikor a túlméretes sálba öltözött Thomas Jane rendezőként debütált, az évad harmadik, Anya című epizódjában – írja a Gizmodo.

Az Anya jeleneteinek forgatása közben sokan dicsérték Jane munkáját. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének korábbi főtitkárát, Chrisjen Avasaralát alakító Shohreh Aghdashloo például a „színészek rendezőjének” nevezte. Jelenetének forgatása után Aghdashloo megosztotta, hogy egyes rendezők csak annyit mondanak neki, tartson három másodperces szünetet a szövegében, Jane azonban elmondta neki, miért van szüksége Chrisjennek arra a bizonyos pillanatnyi szünetre.

„A szereplő fejével gondolkodott. Egy másik fontos dolog a csodálatos rendezőknél az a tény, hogy lehetőséget adnak a karakter bemutatására, majd elmondják, ha lett volna valami, amit elfelejtettél” – mondta Aghdashloo. „Ezt tette. Hagyta, hogy kitaláljuk a szerep saját értelmezését, aztán bejött, és azt mondta: »egyébként itt vesztette el a szavakat«. Mert ez egy kreatív folyamat, és minél jobban figyelünk egymásra, annál többet adunk egymásnak, és ez segíti a munkafolyamatot.”

Thomas Jane új szerepkörben

Érdekes volt látni, ahogy Jane, mint televíziós rendező felépítette a jelenetet a színészekkel, ellentmondva annak, amit amúgy hagyományosan filmes rendezői szerepnek tekintünk. A legtöbb film esetében a rendező a főnök. A látnok, a vátesz, a Teremtő. Megadják az egész produkció hangnemét, helyszínét és hangulatát. A dolgok azonban másképp működnek a televízióban. A tévé többnyire olyan rendezőket hív be, akik csak egy-két epizódot irányítanak, ha jó a kapcsolatuk, lehet, hogy többet is, ami azt jelenti, hogy gyakran olyan kontextusba, hangulatba kerülnek, amelyet előttük már létrehoztak, így alkalmazkodniuk kell a környezethöz. De mi történik akkor, ha a rendező új debütálás helyett éveket töltött a kamera másik oldalán?

Naren Shankar elmondta az io9-nek, hogy Jane mennyit tett azért, hogy megkapja az epizódot.

„Thomas rendezni szeretett volna. Már nagyon korán beszélt erről, és mindenki támogatta az ötletet. Thomasnak adtunk három epizódot, és ez számára is nagyon jó választás volt, mert azt hiszem, hatalmas mennyiségű élettapasztalatot hozott magával. Öröm volt vele dolgozni, és azt hiszem, hogy nagyszerű munkát végzett.”

A kutya, amelyik nem engedi el a labdát

Jane-nek ez az új feladat sok felkészülést jelentett. Az io9-nek adott legfrissebb interjúban Jane megosztotta, hogyan kereste meg a producert az Expanse egyik epizódjának rendezésével kapcsolatban, és hónapokat töltött a felkészüléssel. Jane korábban kisebb projekteket irányított, ekkora munkát még nem, és nagyon jól akarta csinálni.

„Az a kutya voltam, amelyik nem engedi el a labdát, míg végül azt mondták: nos, Jézusom, jobb, ha hagyjuk, hogy csinálja.” Jane hozzátette, komoly epizódot adtak, sok akcióval, sok intrikával, de azért adták nekem, mert rengeteg nagyon erős érzelmi fordulat van benne, nagyon szépen megírt jelenetekkel.

Az Anya nagyon fontos epizód a The Expanse számára, főként a főbb női karakterei miatt. Az epizód csillaga Naomi (Dominique Tipper), aki régóta elveszett fia , Filip (Jasai Chase Owens) után kutat. Jane elmondta, sok időt töltött Tipperrel és Owensszel a jelenet begyakorlásával, amihez egyébként színészként már hozzászokott, most azonban rendezőként kellett abszolválnia a feladatot.

„Amikor az írók rendezőként leültetnek, azt mondják: nézd, erről szól ez az epizód, és az én vállamra helyezték a felelősséget, hogy mindezt életre keltsem. Félelmetes próbákat folytattunk két kedves színészünkkel. Kikalapácsoltuk. És büszke vagyok erre a jelenetre, mert fontos, hogy bemutattuk Naomi fiát, tudod? Tudtam, hogy ennek a pillanatnak különlegesnek kell lennie, és örülök, hogy elvégeztem a munkámat” – mondta Jane.

Még titok, mi lesz Joe Millerrel

Van egy pillanat az epizódban, amikor Alex (Cas Anvar) egy bárban beszélget egy marsi tiszttel, akinek akár hátsó szándékai is lehetnek, de az is lehet, hogy nem, és arról kérdezik, mi a fene történt az Iluson. Alex elmondja az igazat: a korábban Miller néven ismert protomolekulájú entitás megmentette az univerzumot. Jane nem csak vidámnak találta, hanem beforgatta a The Expanse egyik epizódjába, milyen csodálatos is a a sorozatbeli karaktere.

Sajnos Jane-nek nincs sok esélye folytatni a rendezést a The Expanse-ben, mivel Ausztráliában lesz, amikor a hatodik és utolsó évadot forgatják. Azt mondta, hogy nem szeretett volna többet, mint a sorozat egy másik epizódjának rendezését, különösen az utolsó évadban, és hozzátette, borzasztóan csalódott, hogy ez várhatóan nem fog sikerülni.

Az utolsó kérdés, hogy mi lesz Joe Millerrel, a protomolekulává vált entitással? „Sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom azokat a híreszteléseket, hogy Miller visszatér a hatodik évadra. Ez egy későbbi sztori” – mondta.

Az Amazon Studios sorozata az ötödik évad első három epizódjával tér vissza december 15-én, közte lesz az Anya is, a későbbi epizódokat hetente adják ki.