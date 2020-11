Vasárnap a 300. adással jön a Magyarország, szeretlek! műsora

Megosztás Tweet



Egy vetélkedő, amelynek a középpontjában Magyarország áll. Ami a közösségről, a csapatról szól. Amelyben az ország ismert emberei játszanak. Amely sokaknak csal mosolyt az arcára a kamera mindkét oldalán és a képernyők előtt. Amely összehoz és akár életre szóló barátságokat teremt, ilyen a Magyarország, szeretlek! a Duna Televízión.

Szente Vajk a kezdetektől vezeti a játékos vetélkedőműsort, ami szerinte az évek során jóval lendületesebb lett, ám az egyik legnagyobb ereje, hogy olyan embereket hoz össze, akik egyébként nem találkoznának.

„Nagyon klassz szerintem, hogy a Magyarország, szeretlek! című műsorban olyan értékes szereplők jönnek össze játszani, akik egyébként nem találkoznának. Ezt erősíti az is, hogy úgy válogatjuk össze a csapatokat, hogy a tagok azonos műfajokból érkező szereplők legyenek. Így például énekesek játszanak sportolók ellen. Ez egyrészt létrehoz a csapaton belül egy kohéziót, másrészt a való életben nem találkoznának feltétlenül a két csapat tagjai egymással, vagyis ebben az esetben a sportolók a velük szemben álló énekesekkel” – fejtette ki Szente Vajk, színházi rendező, műsorvezető, majd azt is hozzátette, hogy neki is van olyan barátsága, amelyet a műsornak köszönhet.

A műsor során ismertem meg Hajnóczy Soma barátomat. Illetve Kiss Gergő vízilabdázóval is itt találkoztam, akivel azóta is tartjuk a kapcsolatot. Sőt, az évek során Harsányi Leventével nagyon mély barátság alakult ki, amely szintén a műsorhoz köthető.

Szente Vajk november 15-én vár mindenkit 19.40 perctől a televízió képernyője elé a két csapatkapitánnyal, Rátonyi Krisztával és Harsányi Leventével, valamint a jubileumi 300. adás játékosaival.

A címlapfotó illusztráció.