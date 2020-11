Rekordnézettség – ennyien látták élőben Szoboszlaiék küzdelmét az M4 Sporton

Csütörtök este egy végletekig kiélezett találkozón Magyarország kvalifikálta magát a jövő évi, részben hazai rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságra. Az Izland elleni összecsapás idejében 773 757 néző (élőben, vendégnézőként vagy időeltolásos nézéssel) szurkolt az M4 Sport képernyője előtt.

A tévénézők 18 százaléka választotta ezt a találkozót, amellyel a közszolgálati sportcsatorna a mérkőzés ideje alatt nemcsak a tematikus csatornákat, hanem minden hazai országos tévéadót megelőzött.

Az M4sport.hu és Médiaklikk.hu oldalakon is kiemelkedő nézettséget generált a mérkőzés, 84 777-en követték élőben online.

Székely Dávid az M4 Sport csatornaigazgatója a mérkőzés után egy fontos bejelentést is tett a nézők számára:

Az M4 Sport számára is ez volt az év válogatott mérkőzése és ezt a nézettségi számok is jól tükrözik. Elmondhatatlan boldogság, hogy hazai környezetben léphet pályára a válogatott a jövő évi Európa-bajnokságon. Történelmi feladat elé állít minket az a torna. Az lesz a dolgunk, hogy a magyar labdarúgó-válogatott minden mozzanatát bemutassuk a részben hazai rendezésű kontinensviadalról. Nem titok, hogy egész évben olyan szemmel is forgattunk, hogyha kijut az együttes az Eb-re, akkor abból egy dokumentumfilm is készülhessen. A válogatott kijutott, az erről szóló filmet pedig az ünnepi időszakban mutatjuk be az M4 Sport csatornán.