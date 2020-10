Nemzetközi díjas zenekar játszik az Akusztik színpadán

Megosztás Tweet



November első Akusztik adásában a népzenéé lesz a főszerep. Az A38 színpadára az egyik legismertebb, több díjjal is kitüntetett népzenei formáció, a Muzsikás együttes érkezik.

Az együttest 2008-ban európai zenekarként elsőnek a legrangosabb nemzetközi világzenei díjjal, a WOMEX-díjjal is elismerték. Az M2 Petőfi TV-n hétfőn este igazi táncház hangulat várható.

„Hálásak vagyunk, hogy a magyar népzene is helyet kap egy ilyen sorozatban. Ez jelzi, hogy a népzene ott van a magyar zenei életben. Amikor kezdtük, nem hittük volna, hogy ez meg fog történni. Úgy válogattunk, hogy elhangozzon új és régebbi dal is, ami a korai Muzsikás együttesre emlékeztet. Így Kacsó Hangával közösen elővettük, leporoltuk és újra színpadra vittük a Repülj, madár című éneket is. Ez mindig nagy siker” – mesélte mosolyogva Hamar Dániel, zenekarvezető, aki azt is elárulta, hogy nagyon szeretnek az A38-on játszani, különösen élvezik a hely varázsát.

Budapest, 2020. október 24. A Muzsikás együttes játszik a Womex díjátadóján és gálaestjén Budapesten, a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében 2020. október 24-én. Lakatos Mónika énekesnő gálaműsor keretében vette át a világzenei expo életműdíját, a Womex Artist Awardot. Az énekesnő, aki második magyar és első cigány előadóként érdemelte ki a rangos elismerést, koncertet adott az est folyamán. MTI/Balogh Zoltán

Ahogy a Muzsikás együttestől már megszokhattuk, hagyományos falusi zenét hallhatnak majd az M2 Petőfi TV nézői.

Megszólalnak többek között kalotaszegi és mezőségi dallamok, és dunántúli ugrós és friss csárdás is lesz.

„A Nem úgy van most, mint volt régen című dalnak új feldolgozását először hallhatják majd tőlünk a nézők. Kacsó Hanga szervezésében fiatal népdalénekesek összefogtak és a koronavírus-járvány kapcsán átértelmezték ezt a régi éneket, új szövegrészek kerültek bele, a zenei alapot pedig mi készítettük hozzá. Más értelmet nyert így ez a dal” – tette hozzá Hamar Dániel.

Alább látható egy részlet a Muzsikás együttes Akusztik koncertjéből.

A Muzsikás együttes Akusztik 2020. november 1-én án 22:00 órai kezdettel hallható a Petőfi Rádióban, majd egy nappal később november 2-án hétfőn, 22:10-kor a teljes koncert látható lesz az M2 Petőfi TV-n.