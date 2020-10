Az év mérkőzése volt a Fradi–Újpest

Megosztás Tweet



Ismét kiemelkedő hetet zárt az M4 Sport: a kedd esti FC Barcelona–FTC összecsapást majdnem 800 000 néző követte a csatornán, szombaton pedig az FTC–Újpest rangadó volt 2020 eddigi legnézettebb bajnoki mérkőzése a Nielsen közönségmérés (Live+AS Live+ vendégnézés) adatai szerint.

Nem csak az OTP Bank Liga találkozóinak sorában, hanem az idei két El Classicót is beleértve az összes Magyarországon közvetített bajnokság legnézettebb mérkőzése! A szerdai gólgazdag FC Bayern München–Atletico Madrid BL-találkozó is magas nézettséget hozott, ahogy a vasárnapi Forma–1-es Portugál Nagydíj is.

Kedden az FC Barcelona–Ferencvárosi TC Bajnokok Ligája csoportmérkőzését 793 346 néző (élőben, vendégnézőként vagy időeltolásos nézéssel) követte az M4 Sport csatornán. A tévénézők 20,5 százaléka választotta ezt a találkozót, amellyel a csatorna piacvezető volt a mérkőzés ideje alatt. A klubmérkőzéseket tekintve 2015 óta csak a 2018-as Bajnokok Ligája-döntő (Real Madrid–Liverpool) volt nézettebb ennél az összecsapásnál. Az M4sport.hu és Médiaklikk.hu oldalakon is kiemelkedő nézettséget generált a mérkőzés, hiszen 99 604 online nézője volt a találkozónak.

Az OTP Bank Liga idei szezonjának legnézettebb mérkőzését adta a 8. forduló szombat esti találkozója. A játéknap rangadója, a Ferencvárosi TC és az Újpest FC összecsapása a televíziónézők 7,1 százalékát, 318 771 főt ültetett az M4 Sport képernyője elé. Ezzel megelőzve a februári FTC–Mol Fehérvár FC és a júniusi FTC–Diósgyőri VTK mérkőzéseket, beleértve a márciusi és októberi Real Madrid–FC Barcelona találkozókat is. Az OTP Bank Liga 9. fordulójában ismételten rangadóra készülhetnek a labdarúgás szerelmesei. Szombaton 19.30-tól Mol Fehérvár FC–Ferencvárosi TC élőben az M4 Sporton!

A száguldó cirkusz népszerűsége továbbra is töretlen, így vasárnap délután ismét piacvezető volt az M4 Sport a teljes hazai tévénéző népesség körében: a Forma–1 Portugál Nagydíj futamának élő közvetítését 441 ezren (SHR 14,8%) követték a közszolgálati sportcsatornán.

Tovább folytatódik a BL az M4 Sporton

Érdemes lesz hét közben is a közszolgálati sportcsatornára kapcsolni, ugyanis kedden 21 órától Borussia Mönchengladbach–Real Madrid csoportmérkőzés. Szerdán 20.00-tól felvezető műsorral, majd 21 órától a Ferencváros–Dinamo Kijev találkozó élő közvetítésével folytatódnak a labdarúgó Bajnokok Ligája küzdelmei.

Labdarúgó Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés az M4 Sporton