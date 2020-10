Egy sorozat, ami még a Star Trek világában is egyedülálló

Majd húsz év óta először több új Star Trek-sorozat is megtekinthető egyszerre: a nosztalgiázni vágyóknak ott van Patrick Stewart főszereplésével Az új nemzedék folytatása, a Picard, míg az elvetemült rajongók, akik nem vetik meg a humort, a Lower Deck animációs vígjátékával kapcsolódhatnak ki. Népszerűségben azonban mindkettőt lepipálja a Star Trek: Discovery, melynek harmadik évada olyan vidékekre merészkedik, ahol még soha egyetlen Star Trek-sorozat sem járt.

Az új szériát már alig várták a rajongók, akiket a Netflix saját gyártású sorozata időben és térben elszakadva a „megszokottól” – már amennyire egy fantáziadús sci-fi világ az lehet – eddig ismeretlen helyekre kalauzol el.

A Star Trek: Discovery első részére a kritikusok is pozitív visszajelzéseket adtak, a The Verge szerint ha a kivételes látványvilág mellett az izgalmakat is sikerül fenntartaniuk a rendezőknek, akkor a sorozat sikerre van ítélve.

„A show történeteket mesél a kifürkészhetetlen jövőről, és arról, hogyan lehet odáig eljutni, ami különösen fontosnak tűnik egy olyan időszakban, amikor szinte lehetetlennek tűnik a méltóságunk megőrzésével túlélni a napot. Mindannyian egyedülállóan embert próbáló évet élünk át, és a való világból való elszabadulás soha nem volt ilyen vonzó. A Discovery segítségével átugorhatunk egy egészen más galaxisba és időbe, valamint megnézhetjük, ahogy a barátok és kollégák sokszínű csoportja megpróbálja megragadni az ismeretlent” – írta az oldal.