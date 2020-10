Megosztás Tweet



A közmédia népszerű műsorvezetője, Rókusfalvy Lili egy időre búcsúzik a képernyőtől, ugyanis nemrég megszületett kislánya, Panka, és mindennapjait az anyaság tölti ki. Így a Duna Televízión futó Családi kör című műsortól is elköszön egy időre – áll az MTVA közleményében.

A népszerű műsorvezető elárulta, hogy a felvétel napján több gratulációt is kapott a stábtól.

„Mint kiderült persze apu körbe mutogatta az unokájáról a fotókat, és mesélt is róla büszke nagypapaként” – mondta. „Nagyon jólesett, hogy bár apunak egyedül kellett ülnie azon a bizonyos kanapén, azért én is jelen voltam, csak most egy másféle családi körben” – árulta el Rókusfalvy Lili.

Az első olyan Családi kör, amelyben az apa-lánya páros helyett Rókusfalvy Pál, a büszke nagypapa várja majd egyedül a nézőket október 18-án lesz látható.

Rókusfalvy Pál emondta, hogy nagyon furcsa volt a forgatás lánya nélkül, és duplán készült a műsorokra.

„Most nincs, aki esetleg korrigál, segít. Kárpótol, hogy cserébe kaptam egy gyönyörű, egészséges kisunokát. Imádom Pankát, de remélem, hamarosan visszaengedi Lilit a Családi körbe! – fűzte hozzá.

A Családi kör vasárnap este 18 óra 45 perctől folytatódik a családi életet érintő témákkal, lehetséges problémákkal, nehézségekkel és persze megoldásokkal. Rókusfalvy Pál meghívott vendégeivel keresi a válaszokat az aktuális kérdésekre.