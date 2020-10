KIES-koncert az A38-on

Megosztás Tweet



A KIES Akusztik 2020. október 11-én 22:00 órai kezdettel hallható a Petőfi Rádióban, majd egy nappal később október 12-én hétfőn, 22:10-kor a teljes koncert látható lesz az M2 Petőfi TV-n.

A 2015-ben alakult rock-punk-grunge zenekar, A Dal 2020-ból is ismert KIES ezúttal az A38 színpadán egy tőle merőben idegen hangzással szólaltatja meg a dalait. A pörgős, életigenlő hangulatot, melyet a zenekar képvisel, ezúttal akusztikus köntösbe bújtatva hallhatják az M2 Petőfi TV nézői.

„Ez egy sokkal csendesebb, intimebb koncert volt, mint bármely KIES-koncert. Megélhettünk egy teljesen új hangulatot, amiért hálásak vagyunk. Itt nem repültek a strandlabdák, a piros poharak, nem volt az öltözőben pingpongbajnokság. Az elején éppen ezért feszültebbek voltunk talán, de ez idővel folyamatosan oldódott” – kezdte Szűcs Ádám, a KIES basszusgitárosa.

Azt is hozzátette, hogy annak ellenére, hogy nagyon szeretik az akusztikus zenét, még nem érzik magukénak: „Nagyon szeretjük az akusztik koncerteket, a régi MTV live-okat (Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam) rongyosra hallgattuk, de ha választani kell, hogy milyen koncerten játszanánk szívesebben, mi a hangos elektromos verziót mondanánk. Reméljük, olyanok vagyunk, mint a jó bor, és idővel megérünk mi is egy nagyzenekaros akusztik koncertre.”

Az Akusztik-felvételre készített átdolgozásoknál a srácok ügyeltek arra, hogy a dalok magja megmaradjon, hiszen ahogy ők vallják, a zenéjük ereje az egyszerűségében és a lendületében van. Hétfőn este a fiúkkal színpadra lép a Fish! frontembere, Kovács Krisztián és a Fatal error billentyűse, Balázs Misi is:

„A választás egyértelmű volt, nem kellett sokat agyalni rajta, hogy kit hívjunk. Az Add ki magadból című dalt már az első lemezen is Kovács Krisztiánnal rögzítettük, így a kérdés csak az volt, hogy ráér-e eljátszani velünk. Ez összejött, pedig előtte nap este 10-kor még a Fish!-sel, játszott a tetőteraszon (ezúton is köszi!). Misivel is nagyon jó barátok vagyunk, dolgoztunk már együtt, például a dal műsor akusztik fordulójában, így tudtuk mire számíthatunk. Profi a mentalitás és abszolút érzi, hogy mi mit szeretnénk ha zongoráról van szó” – mesélte Szűcs Ádám.

