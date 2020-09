Hétfőn este az Amber Smith zenél az M2 Petőfi TV-n

Egy olyan zenekar lép az Akusztik színpadára, akik nem egyszer turnéztak már Európában, illetve az USA-ban is bemutatkoztak. Sőt, ami legalább ennyire izgalmas, a 2008-as (Fonogram-díjjal kitüntetett) Introspective lemezük hangmérnöke a Radiohead-del, Muse-zal és a Spice Girls-szel is dolgozó Chris Brown volt. Idén tavasszal pedig Record címmel új albummal jelentkezett az Amber Smith, aminek jó pár dala felcsendül hétfőn akusztikusan az M2 Petőfi TV-ben. A koncerten egy szám erejéig az egykori Neo-ból ismert Hodosi Enikő is csatlakozott hozzájuk – derül ki a Petőfi TV közleményéből.

„Remekül éreztük magunkat, mindig élvezet az A38-on játszani” – mesélték a fiúk a felvételről. – „Tavasszal jelent meg az új lemezünk, amire nagyon büszkék vagyunk. Így erről hat dalt is eljátszottunk. De nagyot merítve szinte az összes lemezünkről válogattunk: olyan dalokat is hallhatnak majd, amelyek közönségkedvencek, és olyanokat is, amelyek jól szólnak áthangszerelve, akusztikusra is” – árulták el a zenekar tagjai, akik azt is hozzátették, hogy a volt basszus gitárosuk, Ács Oszkár szegedi zenekarának, az Időrablóknak egy dalát is feldolgozták, amit most hallhat először az M2 Petőfi TV-n a közönség.

Az Amber Smith Akusztik 2020. szeptember 20-án 22:00 órai kezdettel hallható a Petőfi Rádióban, majd egy nappal később szeptember 21-én hétfőn, 22:10-kor a teljes koncert látható lesz az M2 Petőfi TV-n.

A címlapfotó illusztráció.