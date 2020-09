Csaknem félmillióan nézték vasárnap az M4 Sport műsorát – ezek voltak a sikersportágak

Vasárnap a főműsoridőt és a teljes napot tekintve országosan a harmadik legnézettebb csatorna volt az M4 Sport: a legnépszerűbb közvetítés a Forma–1 Olasz Nagydíj volt, amire 497 ezren, a tévéző közönség 19,2 százaléka volt kíváncsi. Minden ötödik tévénéző választotta a délutáni közvetítést, ezzel a műsor ideje alatt piacvezető volt a közszolgálati sportcsatorna a teljes népesség körében Magyarországon – olvasható az M4 Sport közleményében.

Nemcsak az autósport vonzotta a képernyő elé a nézőket, népszerű volt a magyar labdarúgó-válogatott Oroszország elleni Nemzetek Ligája mérkőzése is kora este, amit 441 ezren (SHR 12,5%) követtek az M4 Sporton. A találkozóba 989 ezren kapcsolódtak be legalább egy percre, online pedig több, mint 51 ezren láttak.

Érdemes a hét sportközvetítéseit is feljegyezni, ugyanis az U21-es férfi labdarúgó-válogatott is pályára lép, műsorra kerül a BENU női vízilabda Magyar Kupa, valamint a férfi élvonalbeli kézilabda és a jégkorong is. Ráadásul szombat délutántól már két csatornán, ugyanis szeptember 12-től indul az M4 Sport+ a Duna Worldön, így még több teret kapnak a hazai sikersportágak.

A címlapfotó illusztráció.