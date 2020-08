Indul a Librettó című kulturális magazin az M5-ön

Megosztás Tweet



Bán János, az M5 csatornaigazgatója beszélt a Bartók Rádióban a kulturális csatorna új műsorstruktúrájáról, amelyben nagyobb szerepet kap a közönség kritikája is.

Bán János elmondta: augusztus 31-től minden hétköznap este héttől kilencig egybefüggő, új műsorsávval jelentkezik a csatorna, amelyben egy új kulturális magazin is elindul Librettó címmel. Ebben a tervek szerint a kulturális szféra aktuális eseményein túl a közönség szempontjai is erőteljesebben jelennének meg.

A kulturális magazinban időről időre kritikával is szeretnének foglalkozni, mert fontosnak tartják, hogy a művészek felé legyen visszajelzés, hogyan fogadták produkciójukat, műalkotásukat – mondta Bán János. Hozzátette: az a céljuk, hogy ne csak a szakkritika szólaljon meg, hanem, hogy a közönség hangja is megjelenjen. Pályázatot is hirdetnek, ahol olyan nézőket keresnek, akik szívesen készítenek kritikát akár írott, akár videós formában.

Bán János elmondta: a világjárvány kezdetekor az M5 gyorsan át tudott alakulni egy iskolatelevíziós tematikára, amelyben a kultúra mellett az oktatás és az ismeretterjesztés is alapvető feladat. Ha nem lesznek premierek, kulturális események a koronavírus miatt, akkor arra fel kell készülnie a csatornának vésztervekkel.