A Bayern a BL-trófeát, az M4 Sport az esti nézettségi versenyt nyerte meg

Közel 600 ezren látták vasárnap este a Bajnokok Ligája döntőjét az M4 Sporton, ezzel a legnézettebb csatorna lett vasárnap a mérkőzés ideje alatt a teljes népesség körében.

A PSG–Bayern München BL-döntő 16,4 százalékos közönségarányával az M4 Sport idei eddigi legnézettebb közvetítése. A 18-49 évesek és a férfiak körében is piacvezető pozíciót foglalt el a 34. héten. A finálé népszerűségét mutatja, hogy egy néző átlagosan 82 percet látott a találkozóból, amelybe 1 027 890-en kapcsolódtak be legalább egy percre. Az összecsapás az interneten is népszerű volt: 53 ezeren néztek bele a közmédia platformjain, összesen 126 ezer megtekintés – olvasható az M4 Sport közleményében.

Az idei év különlegessége, hogy az új szezon már a régi befejezése előtt megkezdődött, szintén kiemelkedő számokkal: A Ferencváros–Djurgarden BL-selejtezőt a Duna Worldön több, mint 275 ezren látták, amely 8,1%-os közönségarányt eredményezett. A magyar bajnok következő ellenfele a skót Celtic lesz, amely ellen augusztus 26-án szerdán 20.45-től lép pályára. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti, 20:15-től kezdődő műsorában.

A címlapfotó illusztráció.