Egyre népszerűbb a Dankó Rádió nemrég megerősödött népzenei kínálata

Az év elején jelentkezett a népszerű rádióadó egy kifejezőbb, új szlogennel, azaz Dankó Rádió – A magyar zene rádiója. A szlogen mellé pedig friss műsorstruktúra is társult, amelyben nagyobb hangsúlyt kapott a magyar népművészet, népzene, néptánc sok hallgató nagy örömére.

„Nagyon örülünk, hogy ennyire népszerűek a népművészeti műsoraink, például a Tudta-e? sorozat, vagy a szombat és vasárnap délelőtt 10 órától jelentkező népzenei összeállításunk. A Dankó Rádiót általában nótarádióként szokták azonosítani, amit szeretnénk árnyalni, hiszen a kínálatunk ennél jóval sokszínűbb, amit az új szlogenünk és többek között a népzenei, néptáncos műsorok is jeleznek” – mondta Eredics Gábor, a Dankó Rádió csatornaigazgatója.

A műsorok mellett a Dankó Rádió közösségi média felületének is egyre nagyobb a látogatottsága, ahol szintén kiemelkedik a népzenei és néptánc tartalom iránti érdeklődés. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Trianon 100 évfordulója alkalmából az Összetartozás100 Folk – Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét! mozgalom felhívására készült kisfilmek elérése. Az Összetartozás100 Folk mozgalom szervezői arra kérték a táncosokat, hogy környezetük emblematikus helyszínein készítsenek egy–két percnyi videófelvételt szólóban vagy párban, bemutatva saját vidékük, vagy egy számukra kedves táj tánchagyományát.

A cél az volt, hogy a táncosok ezekkel a kisfilmekkel rendhagyó módon emlékezzenek meg a trianoni békediktátum századik évfordulójáról. Majdnem 400 film érkezett a felhívásra az egész Kárpát-medencéből, amelyekből egy szerkesztett film is készült június 4-re Sztanó Hédi film- és televíziós rendező szerkesztésében, a zenei montázst hozzá pedig Pál István „Szalonna” népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője állította össze. Ezekből a kisfilmekből láthattak néhányat a Dankó Rádió facebook oldalára látogatók is június 1. és június 4. között, valamint az összefoglaló filmből egy részletet az összetartozás napján.

„Egyszerre volt a premierje június 4-én az összevágott kisfilmnek nálunk és az Összetartozás100 Folk közösségi oldalán. Úgy gondolom, hogy ez volt az egyik legszebb megemlékezés Trianonról. A Kárpát-medence minden részéről, magyarok és a velünk élő nemzetiségek mutatták be saját kultúrájuknak egy, az identitás megőrzésében fontos szeletét. Csodálatos kezdeményezés, örülök, hogy a részesei lehettünk és az is nagyon jó, hogy a hallgatók is szerették a kisfilmeket: az öt kisfilm a Dankó Rádió közösségi oldalán rekord nézettséget ért el, már kétmillió körüli az elérésük. Talán ekkora sikere nem volt még bejegyzésünknek” – mondta el Vasváry Annamária, a Dankó Rádió népzenei műsorainak szerkesztője.

A címlapfotó illusztráció.