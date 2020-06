Megosztás Tweet



„Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene a békének az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kéne feltennie magának, hogy legyen-e öngyilkos azért, hogy ne halljon meg” – így foglalta össze Trianon drámáját a magyar tárgyalódelegációt vezető gróf Apponyi Albert 1920. január 16-án elmondott beszédében.

A magyar kormány képviselői január 9-én érkeztek Párizsba, ahol egy hétig őrizet alatt várták, hogy elmondhassák érveiket, amire végül csak a szerződés szövegének végleges lezárása után kaptak lehetőséget.

Máthé Áron történész, forgatókönyvíró a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, Apponyi Albert beszéde olyan összefoglalója a történelmi Magyarország megjelenítésének, amelynél jobbat, összeszedettebbet azóta sem írt meg senki. Hozzátette, A beszéd – Apponyi Albert a magyar ügy védelmében cím film erre a beszédre épül, és a film forgatókönyvét az egykori Magyar Királyi Külügyminisztérium által 1920-ban kiadott A magyar békeszerződés című kiadvány alapján írták meg.

Máthé Áron azt is elmondta, „Apponyi trianoni beszéde élete egyik kiemelkedő műve volt, hiszen a beszéd által az összmagyarság is megszólalt a bírák előtt Trianonban 1920. január 16-án”. Hozzátette, ennek meg is volt a hatása; Lloyd George akkori brit miniszterelnök kiharcolta, hogy kérdezhessen Apponyitól, és azt is, hogy a referáción túl legyen egy kis eszmecsere, azonban ezt saját apparátusa nem támogatta – fűzte hozzá.

