Családi összejövetellel indul újra a Családi kör

Megosztás Tweet



Vasárnap ismét új adásokkal jelentkezik a Dunán a Családi kör. Az adás érdekessége, hogy mintegy két hónapnyi távolságtartás után Rókusfalvy Lili a felvételen találkozott újra édesapjával, Rókusfalvy Pállal.

„Otthon töltöttem az elmúlt két hónapot és ezalatt nagyon figyeltünk arra, hogy betartsuk a szabályokat. A Családi kör jól keretbe foglalta ezt az időszakot, hiszen úgy alakult, hogy édesapámmal legutóbb a korlátozások előtti utolsó forgatáson találkoztam, most pedig az első forgatási napon láttuk egymást újra” – mondta Rókusfalvy Lili, hozzátéve, hogy a felvételek alatt is mindenki nagyon figyelt arra, hogy biztonságosak legyenek a körülmények.

Lilitől azt is megtudtuk, hogy hiába rutinos műsorvezető, a hosszú kihagyás rá is hatással volt. „Az első pillanatokban kicsit fura volt a kamerák előtt ülni, de ez néhány perc után elmúlt. Még jót is tett ez a kis pihenő, mert úgy érzem, hogy apukámmal rég voltunk ilyen jól egymásra hangolódva, mint most” – mondta.

Az első új adásban Oláh Gergő lesz a sztárvendég, akivel a rosszalkodó gyerekekről és viselkedésük okairól beszélgetnek a műsorvezetők. A rosszalkodás hátterében állhat a figyelemre vágyás vagy más frusztráció, esetleg a rossz minta követése. A szülő pedig büntet, parancsol, és közben a türelme is véges. Pedig rossz gyermekek nincsenek, csak gyermekek, akik nem jól viselkednek – olvasható a Duna közleményében.

A Családi kör új részei a szokott időben, vasárnaponként 18 óra 45 perctől láthatóak a Dunán.

A címlapfotó illusztráció.